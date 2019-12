Unas 200 personas se manifiestan contra el ICA en Zaragoza

Alrededor de 200 personas se han manifestado esta mañana en Zaragoza para exigir la derogación del ICA al Gobierno de Aragón. Precisamente, Nacho Escartín, coordinador de Podemos Aragón, uno de los partidos que participa en ese gobierno, ha acudido a la protesta y posteriormente ha publicado en su cuenta de Twitter varias imágenes de la manifestación a su paso por Independencia. También acudió Álvaro Sanz, coordinador general de Izquierda Unida Aragón.

"Es un impuesto muy injusto y que se reparte muy mal", ha señalado Enrique Gracia, presidente de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA). Gracia ha lamentado que no ha habido respuesta de la DGA y ha demandado un acuerdo con ellos. Asimismo, ha planteado "una reforma justa" en la que no suponga una carga tributaria superior a la media nacional de los impuestos de saneamiento. "Estamos a favor de pagar los costes de la depuración, pero no estos sobrecostes", ha añadido.

Durante los últimos meses, la RAPA ha estado llevando a cabo mesas informativas para informar a la ciudadanía y recoger firmas para presentar al Justicia de Aragón. "Nos ha sorprendido que la gente está ya muy informada y casi todo el mundo nos firma". Gracia ha precisado que llevan ya unas 4.000 firmas. Además, ha afirmado que a pesar de la propuesta de la reforma de la ley, la DGA ha aprobado un anteproyecto de ley que prevé unos ingresos de 63 millones en concepto de ICA. "Es la misma cantidad que han recogido este año", ha lamentado Gracia.

Así, hacia las 12.00 la marcha ha echado andar bajo el lema 'Derogación del ICA ya'. Los manifestantes han desplegado una especie de manta azul para representar "un río" y la idea de que el agua es "un derecho público". Uno de los participantes ha denunciado que lo que está pasando con el ICA es "un robo legal" y ha añadido que es "una vergüenza". "No quiero pagar las trampas de los políticos", ha afirmado otra de las manifestantes.

La protesta, que se ha iniciado en la plaza de Aragón, ha finalizado frente a la sede del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno autonómico, en la plaza de San Pedro Nolasco.