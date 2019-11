El cuatripartito hace frente contra Vox en su negación de violencia machista

Los grupos políticos que sustentan el Gobierno de Aragón (PSOE, Podemos, PAR y CHA) han presentado una Proposición no de Ley para luchar contra la violencia machista con el fin de "hacer un frente" contra la extrema derecha de Vox, que no ha apoyado este miércoles la declaración institucional que las Cortes han suscrito siempre por unanimidad.

Ante la previsión de que este hecho "de absoluta gravedad", según el portavoz socialista en las Cortes, Vicente Guillén, se produjera, dado que Vox ha roto este acuerdo unánime "en 8 comunidades autónomas y más de 300 ayuntamientos" en los que gobierna, como ha recordado la diputada de CHA, Isabel Lasobras, los grupos del cuatripartito han presentado esta PNL para su debate en el próximo pleno de la Cámara para que los partidos, incluidos PP y Cs, voten.

Una proposición que tanto PP y Cs "tendrían que apoyar sin problema", según Guillén, dado que solicita el cumplimiento de los compromisos y acuerdos aprobados en el Pacto de Estado contra la violencia machista, como ha detallado en declaraciones a los medios la portavoz de CHA, Isabel Lasheras.

Junto a ellos, en los pasillos de las Cortes tras la celebración de la Junta de Portavoces, en la que no ha prosperado esta declaración institucional contra la violencia machista, ha estado presente Nacho Escartín, portavoz de Unidas Podemos y problemas de agenda han impedido la comparecencia ante los medios de representas del PAR, grupo que también secunda esta proposición no de ley.

Todos ellos han calificado como "grave" la ruptura de la unidad y el compromiso de todos los grupos políticos que ha reinado en las Cortes aragonesas en torno a esta cuestión hasta ahora con la llegada a la Cámara de la "ultraderecha, de un partido político negacionista que niega el maltrato de la mujer y la igualdad de género entre hombre y mujeres".

Una negación que "no va a consentir" el cuatripartido, que está dispuesto "a frenar a la extrema derecha" que no solo ha llegado al Parlamento para romper el consenso autonómico "que existía en materia estatutaria", sino también para retrotraer a la sociedad "al siglo XIX" y postergarla "hacia la desigualdad y el Aragón más carca", ha enfatizado Guillén.

La declaración que se ha presentado en la Junta de Portavoces era el texto que se aprobó "por unanimidad en 2015", un texto "absolutamente asumible" por cualquier grupo político que quiere expresar su compromiso para la erradicación de las violencias contra las mujeres, ha señalado Escartín.

El portavoz de Podemos ha recordado que el movimiento feminista ha conseguido durante décadas de lucha poner esta situación en la esfera pública y que Vox está impidiendo estas declaraciones institucionales para "volver al pasado y retroceder" para que la violencia machista que ellos niegan "quede cirscunscrita al ámbito doméstico o privado".

"No pueden ser valientes los de Vox negando la violencia machista y luego ser cobardes a la hora de mirar a la cara a las víctimas de estas violencias", ha resaltado Escartín, para quien es "grave" lo sucedido hoy en las Cortes de Aragón, por lo que ha urgido a PP y Cs a ratificar el compromiso contra la violencia machista "o blanquear" unos discursos del odio de la extrema derecha.

Lasobras, por su parte, ha recordado que desde 2003, año desde el que existen registros, 1.028 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, 52 este año, y ha lamentado que se haya roto el compromiso de hacerle frente en las instituciones desde que Vox ha llegado a ellas.

"Una ultraderecha que no reconoce que nos asesinan por el hecho de ser mujeres, porque les molestamos y no nos quieren", ha aseverado la diputada de CHA, quien ha reiterado que el cuatripartito "no quiere" silenciar esta violencia machista ni quiere ese modelo de sociedad para Aragón no para España.