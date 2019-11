Javier Laínez: "Va a salir un asesino a la calle, cuidado"

"Va a salir un asesino a la calle, cuidado". Javier Laínez, hermano de Víctor Laínez, fallecido a consecuencia de la agresión que sufrió el 12 de diciembre de 2017 a manos de Rodrigo Lanza Huidobro, considera "un despropósito" que este pueda salir de prisión en mayo próximo.

Javier Laínez ha valorado así la condena de cinco años de prisión que ha impuesto a Lanza el magistrado-presidente del jurado, José Ruiz Ramo, que se ha dado a conocer este martes por la mañana y que permitirá al condenado quedar en libertad dentro de medio año.

El hermano del fallecido entiende que el juez "se habrá atenido a derecho" basándose en el veredicto del jurado, que declaró a Lanza culpable de un delito de lesiones dolosas en concurso con otro de homicidio imprudente, pero no de asesinato, como pedían las Físcalía y las acusaciones particular y privada.

En opinión de Javier Laínez, que un grupo de personas que no sabe de leyes juzgue este caso y acaben convencidos de que no hubo ni alevosía ni ensañamiento ni tenía intención de matarlo es "un despropósito", dado que lo atacó por la espalda y le golpeó con violencia la cara hasta dejarla desfigurada. El hermano de la víctima mortal asegura que habla con propiedad porque vio el rostro de Víctor Laínez después de sufrir la brutal agresión. "Me lo dejó destrozado, como si le hubieran dado con un mallo en la cabeza, y el jurado dice que no lo quería matar. ¿Qué más tiene que hacer para que lo condenen por asesinato?". Javier Laínez insiste en que el jurado "no está preparado para esto, cualquiera no puede juzgar un asesinato". Y considera "un escándalo" que Rodrigo Lanza "solo sea condenado a cinco años de prisión".

El tribunal popular, en su veredicto, sí que consideró probado que el acusado atacó y golpeó en la cabeza a la víctima cuando estaba de espaldas, pero concluyó que la causa más probable de la muerte de Laínez no fue esta violenta agresión sino el impacto del cráneo contra el suelo.

Javier Laínez explica que siempre ha intentado confiar en la justicia, pero ahora se siente decepcionado a la vista de la sentencia. Se pregunta qué habría ocurrido si hubiera sido al revés. Advierte de que a cualquiera le puede pasar e insiste: "Va a salir un asesino a la calle, cuidado".