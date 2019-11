Interpol busca 69 obras de arte robadas en Aragón en el último medio siglo

El robo del arte sacro era una práctica habitual de las bandas de saqueadores en la década de los 70 e incluso los 80 del siglo pasado, que aprovechaban la despoblación y la dispersión de templos y ermitas en los pueblos para hacerse con el botín. Hoy, aunque muchos de los delitos ya han prescrito, los investigadores no bajan la guardia y siguen tras la pista que permita devolver esas piezas artísticas a sus legítimos propietarios.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) creó en 1995 una base de datos sobre obras de arte robadas que combina descripciones e imágenes de más de 50.000 artículos, con el fin de centralizar y difundir estos delitos a nivel mundial. En ese listado figuran 69 objetos –hace cuatro años había registrados 75– sustraídos en Aragón en el último medio siglo, la mayoría de temática religiosa:15 de Zaragoza, 24 de Huesca y 30 de Teruel. Los más antiguos datan de mayo de 1972 y son dos cuadros que fueron robados de una vivienda de la capital aragonesa; y el más reciente, un imponente tapiz del siglo XVII (elaborado en la Manufacture des Gobelins de París) que desapareció en las Navidades de 2009 del castillo de Castejón de Monegros (Huesca).

La exhaustiva catalogación recoge seis pinturas y dos esculturas robadas en la iglesia de Barbenuta, núcleo oscense de Biescas, en octubre de 1990. El párroco, Jesús Landa, recuerda aquellos hechos, aunque entonces todavía no estaba en el municipio: "Dejaron el retablo desarmado". Entonces, dijo, "no vivía nadie en el pueblo" y, desde aquel momento, ya no se ha sabido nada de su paradero: "Hace ocho o diez años nos llamó la Guardia Civil para continuar la investigación, pero no han descubierto dónde están". En su lugar colocaron dos imágenes que cedió el Obispado de Jaca.

Lo mismo ocurrió en la localidad turolense de Moscardón. Manuel Murciano, que lleva más de 40 años como alcalde, relata lo ocurrido en noviembre de 1991:"Una noche los ladrones forzaron la puerta de la iglesia y se llevaron parte de las tablas del retablo. Las que dejaron se trasladaron al museo. Era una pieza artística muy importante, así que se decidió elaborar unas copias que ocupan el lugar de las pinturas originales. Pero nunca más se supo nada de lo ocurrido".

En Santa Eulalia del Campo, también en Teruel, se produjeron dos hurtos el mismo año (1976). Los ladrones se cebaron con la iglesia: en marzo se llevaron una escultura y en diciembre, tres más. Y en mayo de 1985 se registraron también varios hurtos en la zaragozana comarca de Campo de Daroca, concretamente en Romanos y en Torralba de los Frailes.

Investigación "complicada"

Los grupos especializados de las fuerzas de seguridad del Estado trabajan de manera coordinada para perseguir este tipo de delitos pero, según reconoce Fernando Sánchez Pellicer, delegado regional de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional de Zaragoza, resulta "muy complicado" porque estos robos fueron cometidos años atrás en iglesias de pequeños pueblos donde "no tenían ni inventario de bienes ni registros o fotografías". En muchos casos, las descripciones de las piezas eran "verbales", lo que dificulta las investigaciones.

Este tipo de hurtos ha ido descendiendo con el paso de los años. "Los coleccionistas ya no adquieren objetos ante la menor duda de procedencia ilícita", explica el policía. Ahora, sin embargo, las denuncias se centran más en estafas con obras falsificadas.

Los agentes han localizado en alguna ocasión objetos cuya propiedad se desconoce. En estos casos, Sánchez explica que "se dejan en depósito en el Museo de Zaragoza y se les da publicidad, para intentar localizar a sus dueños". Un caso resuelto con éxito, según señala, tenía como autor del robo a la banda de Erik el Belga, que también actuó en Roda de Isábena: la Policía recuperó una tabla renacentista en Zaragoza que había sido sustraída en 1979 de una ermita de un pueblo de Palencia. Se localizó por casualidad, después de que un coleccionista privado encontrara una referencia de un cuadro que él tenía en su casa en un catálogo de 1984, donde figuraba como una pieza robada.

Estos delitos, según dice, prescriben, pero en las obras de arte existe una "protección especial" por lo que se mantienen abiertas las gestiones e investigaciones, que se realizan de manera coordinada entre los agentes.

Las piezas, por provincias