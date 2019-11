Medidas de la Virgen para el debate de hoy

Semanas de preparativos, negociaciones y asesores al borde del colapso nervioso. Todos los partidos se juegan mucho esta noche: con siete millones de indecisos confesos el debate de esta noche se antoja decisivo. Pedro Olloqui, vicepresidente de la Academia de Televisión, explica que han contado con la colaboración y la buena disposición de todos los partidos, pero también se guardaba un as en la manga por si la negociación de los bloques temáticos o la medición de los tiempos se ponía fea. “Compré un paquete enorme de cintas de la Virgen de Pilar. Una de cada color por cada partido político. Se las entregué a los responsables de los grupos negociadores porque teníamos miedo a que hubiera algún bloqueo que pudiera dar al traste con el debate”, cuenta Olloqui. “Me dicen que barro para casa, que siempre estoy reivindicando Aragón pero, oye, es que si no lo hacemos nosotros… Además, las medidas de la Virgen han despertado bastante interés”, comenta entre risas.

Olloqui, junto a María Casado (presidenta de la Academia) y Paco Moreno (director de la televisión canaria), será el encargado de dar la bienvenida esta noche a los candidatos, mostrarles el plató y explicarles el funcionamiento de una cita que llevan días y días preparando. “Es importante que el debate vuelva a estar organizado por la Academia. El último fue convocado por las televisiones privadas y creemos importante que vuelva a esta casa, que es de todos, y cuenta con una voz muy ponderada”. Olloqui explica que la nueva junta directiva ha experimentado un “relevo generacional”, pero recuerda también a otros aragoneses que han jugado un papel fundamental en los precedentes televisivos. Es el caso de Manuel Campo Vidal, que presentó el primer debate en 1993 y acudió como invitado esta semana a la presentación de la cita de esta noche, o de Pepe Quílez, al frente de centro territorial de TVE-Aragón y que continúa en la junta de la Academia.

¿Qué se puede esperar de la confrontación de esta noche? "Hemos tratado de generar ese espacio en el que la batalla de ideas sea posible. Venimos a un debate maduro, para una democracia madura y con unos candidatos valientes", dice Olloqui, que suscribe las palabras de María Casado cuando afirma que la mejor pregunta será la que haga un candidato a otro. En este sentido, en el debate de hoy se podrán interrumpir (salvo en la intervención inicial y el minuto de oro) y cada candidato podrá estar arropado por un equipo de cinco personas.

Una de las curiosidades -al margen de que quizá algún candidato aparezca con la medida de la Virgen- es que los tiempos estarán medidos por árbitros de baloncesto. “Son de la federación madrileña, tendrán pulsadores que irán accionando conforme hablen unos u otros. También en las interrupciones, claro”.

Para dar idea de la de flecos que han de negociarse en un debate de estas características, Olloqui explica que la despedida de cada interviniente debería ser de guante blanco y no haber interrupciones. No obstante, por si algún candidato no respetara esta regla, se ha pactado que en ningún caso tendría plano, es decir, que no aparecería su imagen en pantalla.

Olloqui, también presidente de Factoría Plural y director audiovisual de Henneo, subraya que los partidos "han querido ser generosos con el debate" y que “todos eran conscientes de la necesidad de debatir y de hacerlo de una forma poco encorsetada”.