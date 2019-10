Rivera: "Quiero una España que escuche menos a Torra y más a Teruel"

De aspirar a dar el sorpaso al PP, como en Aragón, a ser el partido más castigado en las encuestas. ¿En qué se han equivocado?

De momento, el partido no ha empezado y el votante de Cs decide en campaña. En la última campaña nos daban 35 escaños y sacamos 57. Y en Andalucía no iba a ver cambio político y lo hubo porque se disparó Cs. La campaña empieza el jueves y vamos a darlo todo para convencer a los que dudan.

En Aragón pueden quedarse con uno de los tres diputados nacionales que obtuvieron en abril. ¿A qué lo achaca?

Me niego a aceptar que salgo a perder el partido. No lo he hecho en mi vida. En Cataluña me presenté por primera vez con cero escaños y sacamos tres. Ycuando nos presentamos en España todo el mundo me decía que no teníamos futuro porque no existía el centro político. Somos la tercera fuerza española y la segunda en las últimas elecciones en Aragón. Soy optimista, y nunca nos han regalado nada en las encuestas.

Hace seis meses se enrocó en el ‘no es no’ a Sánchez y le instó a pactar con Podemos. ¿Por qué cambia ahora el discurso?

No, no, me lo dijo él. La prueba es que le ofrecí abstenernos para desbloquear el país a cambio de una serie de cuestiones, como (romper) el Gobierno de Navarra o bajar los impuestos, pero Sánchez ni me recibió. El PSOE debe rectificar y asumir que los asuntos de Estado se negocian con Cs y PP, como mínimo, porque formamos el bloque que defiende la Constitución. Poner España de nuevo en manos de Torra o de Otegi y del resto de nacionalistas me parece un error.

¿Su viraje al centro tiene algo que ver con la fuga de figuras del partido o ha influido la sangría demoscópica?

Nunca hemos virado, lo que pasa es que el centro se ensanchó.

Me refiero a sus mensajes de las últimas semanas.

El programa y las listas son las mismas y sigo siendo un liberal y centrista convencido. Otra cosa es que la izquierda se vaya más a la izquierda y pacte con los nacionalistas, y yo no pueda estar de acuerdo. He planteado un gran pacto de Estado, pero nadie ha propuesto otra cosa.

¿De verdad cree posible un acuerdo a tres, con PSOE y PP?

Es que yo veo cómo queman las calles de mi ciudad. Si es posible asumir y aceptar que Barcelona está en llamas, si es posible ver al presidente de Cataluña cortar la AP-7 y fastidiar la vida y el pan de tanta gente cada día... me pregunto por qué no es posible que el PSOE, Cs y el PP, en algunos temas, podemos pactar unos mínimos. No queda otra.

¿Hasta el punto de gobernar?

Como soy realista y pragmático, no se me ocurre otra manera de defender la unidad de España que con unos presupuestos moderados y unas reformas de Estado, como son la natalidad, la despoblación, las pensiones, economía o los autónomos, que están absolutamente paralizados.

Si tanto defiende la necesidad de que haya Gobierno en España, ¿se plantea en un momento dado una abstención para garantizar la gobernabilidad?

Estoy dispuesto a negociar, pero gratuitamente, no. Hay que ser muy pragmáticos y aprovechar la legislatura para pactar un mínimo denominador común para que el país dé pasos hacia adelante.

¿Le preocupa que el electorado entienda que son parte del problema y no de la solución?

Si no somos capaces de poner el país en marcha, seremos parte del problema. Me comprometo, por escrito si hace falta a desbloquear el país.

Si se abren ahora a pactar con el PSOE, ¿se arrepiente de no gobernar con Lambán en Aragón?

Cuando acercamos posiciones, no dijo ni mú para que su partido aplicara la Constitución en Cataluña o rompiera el Gobierno de Navarra.

Sobre Cataluña tiene una postura clara y meridiana.

No me interesa lo que piensa en su fuero interno, me interesa lo que hace él y su partido. Si hubiera alzado la voz para romper con los nacionalistas, hubiera sido otra opción, pero no quiso. Iceta y Sánchez están imponiendo esos pactos con los nacionalistas que deben romper.

El PP acusa a Cs de dar la Alcaldía al PSOE en Huesca con un voto en blanco. ¿Ha abierto una investigación para esclarecer unos hechos que siguen enmarañando la política en la capital oscense?

No hemos hecho ninguna investigación. Somos conscientes de que tiene que haber acuerdos estables, gobernamos en muchos lugares con el PP y no creo que se nos pueda usar precisamente de lo contrario.

¿En qué ayudaría la aplicación del artículo 155 en la resolución del conflicto de Cataluña?

En tener un presidente que respete a todos los catalanes y españoles, que no corte las carreteras y que, algo insólito en la democracia, llame a la violencia a los comandos separatistas. Hay que advertirle a Torra que acate y haga cumplir la Constitución o se le cesa para nombrar un Gobierno provisional hasta convocar elecciones en Cataluña. Cuando no hay ley en un territorio, es la selva y Barcelona ha parecido más estos días una ciudad en guerra que una democrática.

¿Es posible arreglar el conflicto catalán sin dialogar con los independentistas?

Al independentismo hay que pedirle un paso atrás porque el diálogo solo puede ser dentro de la Constitución y del Estatut. Todo lo que sea fuera de la ley no es diálogo, sino arbitrariedad. Puedo dialogar y llegar a acuerdos con partidos que piensan distinto, pero si respetamos las reglas de juego. Mientras siga Torra será imposible porque es un ‘hooligan’.

Aragón reclama una reforma del sistema de financiación que tenga en cuenta el coste real de los servicios y no primar la población. ¿Se ve capaz de defenderlo en Madrid?

Sí, pero quiero abordar este debate bloqueado desde la razón y no con las tripas. A veces, los que hacen más ruido, los Torra de turno, quieren conseguir mejores condiciones, pero a veces se olvida que Aragón, donde nadie quema y corta carreteras, necesita más financiación por la despoblación. La España de privilegios debe acabar y recuperar la igualdad como bandera. Debe dar igual que vivas en un pueblecito de Teruel que en el paseo de la Castellana, debes tener los mismos derechos y servicios.

Casado plantea como prioridad absoluta alcanzar un pacto contra la despoblación si gobierna tras el 10-N. ¿Lo comparte?

Debe ser una política de Estado, y Cs va a recuperar la comisión parlamentaria que ya puso en marcha. No se puede ser libre e igual si en tu pueblo no hay ambulancia, pediatra o una parada de bus. Nadie se va de su pueblo por capricho y por eso hay que garantizar la igualdad de servicios. Yo quiero una España en la que se escuche menos a Torra y más a los que vivan en Teruel.

La central térmica de Andorra cerrará a mediados de 2020. ¿Qué haría usted para garantizar una transición justa?

Habría que dar soluciones alternativas de empleo a las familias que se van a quedar colgadas, porque no ha habido un plan de reconversión para la zona.