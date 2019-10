Felicitación zaragozana de Albert a Inés

La noticia la ha dado Ana Rosa Quintana, pero la protagonista de la misma no ha tardado en confirmarla. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona en las elecciones generales, Inés Arrimadas, ha anunciado este martes su embarazo. "Estoy muy feliz, me ha costado mucho", ha manifestado. Entre la lluvia de felicitaciones y buenos deseos destaca la del líder de la formación naranja, Albert Rivera, quien, a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, se ha dirigido tanto a su compañera de partido como al marido de esta, Xavier Cima. "Se acaba de hacer público lo que era una gran ilusión para ti y para tu marido. Enhorabuena, vais a ser papás", ha celebrado Rivera. "Como hemos hablado muchas veces y te he dicho en primera persona, ya verás cómo ser mamá es la mejor experiencia de tu vida, te va a cambiar la vida para siempre", ha añadido.

Rivera ha estado hoy en la localidad zaragozana de Alfajarín, en concreto en la concurrida estación de servicio Rausan, en la que ha mantenido una reunión con representantes de la Federación de Empresarios de Transporte de Mercancías y la Asociación de Transitarios de Madrid. Tras felicitar a su cabeza de lista por Barcelona en las generales por su próxima maternidad, Rivera ha prometido que, si gobierna, eximirá del pago de la cuota de autónomos a los profesionales de este ámbito que tengan hijos, durante los primeros años. "Quien aporte natalidad a este país tiene que tener una exención en la cuota de autónomos", ha asegurado. Por otra parte, el presidente de Ciudadadanos ha dicho que "la despoblación es una de las batallas que hay que dar, también en Aragón, pero no solo en Aragón", ya que "muchos pueblos existen, pero la realidad es que están siendo vaciados y abandonados".

"Me ha costado mucho"

Esta mañana, y en declaraciones a los periodistas en Madrid tras reunirse con mujeres autónomas de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Arrimadas ha dicho que "es un poco pronto" y que no quería contar todavía que espera un bebé, pese a que el Programa de Ana Rosa de Telecinco le ha reventado la exclusiva. "Pero es cierto y estoy muy feliz, me ha costado mucho. Yo supongo que no afectara a la campaña, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. En cualquier caso, estoy muy feliz y muy contenta, creo que se me nota en la cara", ha afirmado.

La portavoz del partido naranja, que es la segunda dirigente de Cs que hace una campaña electoral embarazada después de Begoña Villacís, quien dio a luz durante las municipales, ha recibido su primer regalo para el futuro bebé, dos chupetes y un biberón que le ha dado una periodista.