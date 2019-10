El alcalde de Gurrea de Gállego alerta de la falta de médicos en la localidad y pide "medidas urgentes"

El alcalde de Gurrea de Gállego (Huesca), Carlos Til, ha alertado este martes de la falta de médicos en la localidad y ha pedido al Gobierno de Aragón que adopte "medidas urgentes" para "mantener los servicios públicos" en el municipio. Ha comparecido ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes autonómicas.

Tal y como ha expuesto el alcalde, "en año y medio Gurrea se ha quedado sin médico cuatro veces" y, de hecho, "las bajas y las vacaciones no se cubren, se cierra el consultorio médico y a los vecinos y al Ayuntamiento no se nos dice nada". Además, "no existen medios de transporte público adecuados" que enlacen Gurrea y Almudévar de forma continua en horario de mañana.

Tras comunicar al Gobierno de Aragón esta situación en reiteradas ocasiones, Til ha relatado que "solo" ha obtenido respuesta del jefe de gabinete, quien le ha explicado que "se trata de una situación excepcional" y que "están trabajando en la coordinación de los servicios".

No obstante, el alcalde ha reclamado explicaciones a la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, e instado a los diputados presentes en la Comisión a "trabajar", "seguir manteniendo los pocos servicios dignos que quedan" y "dejar que los vecinos puedan vivir y morir dignamente en sus municipios". "En Gurrea, igual que en muchas localidades de Aragón estamos luchando por asentar la población, y sin médico no lo vamos a conseguir", ha sentenciado Til.

Falta de especialistas

Desde el PSOE, Sergio Ortiz ha agradecido la presencia del alcalde de Gurrea y ha manifestado que "la falta de especialistas que sufre España en este momento sería menor si el Ministerio de Sanidad hace cuatro años hubiera aumentado el número de plazas MIR".

Por su parte, la diputada popular Carmen Susín ha animado a Carlos Til a "seguir en la reivindicación" porque "está siendo la voz de todos los habitantes del medio rural", y ha declarado que entre la soluciones se encuentran "el incremento de las plazas MIR", así como la "mejora de las condiciones laborales" de los profesionales sanitarios.

Elisa Sacacia, representante de Ciudadanos, ha manifestado la preocupación de su grupo "ante la forma que tiene la consejera de Sanidad de cubrir las bajas de personal" y ha declarado que no pueden permitir que "los vecinos de los pueblos no tengan los mismos derechos que los demás".

Desde Podemos-Equo, el parlamentario Nacho Escartín ha negado la falta de especialistas en Aragón y ha expuesto que la solución radica en "establecer contratos de calidad para que esos profesionales puedan vivir donde quieran vivir". Según la diputada de CHA Isabel Lasobras, "hay que adoptar todas las medidas posibles para mejorar el sistema público de salud" porque, si no, "en el medio rural nos iremos quedando sin médicos poco a poco".

Por parte de Vox, Santiago Morón se ha solidarizado con la situación de Gurrea y ha denunciado la "escasa iniciativa y sensibilidad que tiene la Administración para con la situación que se está viviendo en el medio rural".

La representante del PAR, Esther Peirat, se ha sentido "identificada" con el problema que ha expuesto Carlos Til y ha abogado por "una atención sanitaria de calidad y continuada" como "eje fundamental para la vertebración del territorio".

Por parte del Grupo Mixto, Álvaro Sanz ha agradecido a Carlos Til "su labor al frente del municipio" y ha explicado que "la atención a nuestro Aragón disperso, envejecido y rural pasa por creernos las políticas y no utilizarlas como elementos de marketing".