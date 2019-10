CSIF critica el retraso en la contratación de fisioterapeutas y enfermeros en colegios

La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF), el sindicato con mayor representación en el sector de la educación en Aragón, ha criticado que todavía no hayan llegado a los colegios los fisioterapeutas, enfermeros y auxiliares de enfermería que faltan.

"Este retraso afecta la escolarización y la salud de muchos niños", un problema "de especial gravedad" en los centros de educación especial por las necesidades de los alumnos", han expuesto el sindicato en una nota de prensa.

Según ha indicado, el Gobierno de Aragón ha incumplido su promesa de contratar en septiembre a fisioterapeutas, enfermos y auxiliares de enfermería para su incorporación a los centros escolares a principios de octubre.

CSIF ha recordado la directora general de Personal del Departamento de Educación afirmó en las Cortes de Aragón que se contratarían en septiembre y la directora provincial de Educación les confirmó hace unos días que en Función Pública "ya había habilitado la partida económica para la contratación".

Sin embargo, el sindicato ha manifestado que estos profesionales "no han llegado a los centros" y a algunas familias "les han dicho que no se incorporarán hasta noviembre". El representante de CSIF, Sergio Colás, ha señalado que no entiende este retraso, "si ya está aprobada la partida presupuestaria".

Esta organización ha detallado que ha comprobado como estos profesionales aún no han llegado a los centros de educación especial de la provincia de Zaragoza. Así, en el colegio Alborada faltan tres auxiliares de enfermería y en el Jean Piaget un fisioterapeuta a jornada completa, otro a media jornada y dos auxiliares de enfermería.

Además, en el colegio Ángel Rivière faltan tres auxiliares de enfermería y un fisioterapeuta a media jornada, en el Rincón de Goya falta un auxiliar de enfermería, así como en el colegio Segeda de Calatayud. También faltan fisioterapeutas y auxiliares en colegios ordinarios como Vadorrey de Zaragoza, Parque Europa de Utebo, Gil Tarín de la Muela o Augusta Bilbilis de Calatayud.

Para esta organización sindical, la falta de estos profesionales "perjudica gravemente a los niños" ya que "se quedan sin recibir la atención que necesitan, ni en los centros sanitarios públicos, ni en los colegios". Varias familias afectadas se han puesto en contacto con CSIF para expresar su "indefensión" y los "perjuicios" que sufren.

Este sindicato ha exigido la incorporación "inmediata" de estos profesionales y una mejor planificación. "El curso pasado no se contrató a estos profesionales sanitarios hasta el mes de febrero", si bien el Gobierno de Aragón se había comprometido a hacerlo este curso "desde el principio, pero otra vez ha habido un problema de mala planificación", ha apuntado CSIF.

Para el futuro, ha reclamado al Departamento de Educación que las gestiones necesarias se hagan en verano y que fisioterapeutas y enfermeros estén en los colegios en septiembre", ha dicho Colás.