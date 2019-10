Sánchez Quero ficha de asesores a dos miembros del PAR, partido que no tiene diputados en la DPZ

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, ha fichado como asesores a dos miembros del PAR, partido que perdió su representación en la institución tras las elecciones del 28-A. Por decreto, Sánchez Quero contrató el pasado 20 de septiembre a la alcaldesa de Maluenda y presidenta provincial del PAR, Carmen Herrero, y al técnico que ya tenía el partido en su grupo de la DPZ, Jesús Pérez.

Su decisión ha generado sorpresa en la institución, ya que es la primera vez que un partido que carece de diputados cuenta con personal de confianza. Herrero, que ya ejercía como coordinadora del grupo del PAR en la DPZ en el anterior mandato, cobrará 31.523 euros brutos anuales como asesora de área, mientras que Jesús Sanz percibirá 25.929 euros en calidad de secretario de Presidencia.

Sánchez Quero dará cuenta de ambos nombramientos en el pleno que se celebrará este miércoles, al que también van los de dos secretarias (una de ellas para el PP), el director de comunicación y dos conductores. Con ellos, cubre 16 de los 23 puestos eventuales de Presidencia de la DPZ, que cuenta con la misma estructura en el anterior mandato tras las recortes que impulso el dirigente socialista.

Estos fichajes se unen a los que ya hizo el pasado mes de agosto de tres personas de En Común, cuya única diputada le dio la mayoría absoluta al PSOE para seguir otros cuatro años al frente de la institución. Se trata de la exdiputada provincial Marta Abengochea; de la número dos de IU a las Cortes, Margarita Deya, y de la responsable de Comunicación Externa de IU, Blanca Enfedaque. Las tres cobrarán 31.523 euros brutos al año.

La nómina de políticos contratados como eventuales de Presidencia de la DPZ se completa con el alcalde de Moros, el socialista Manuel Morte, y el exalcalde de Jaca, Enrique Villarroya, que ingresarán los mismos 31.523 euros como técnicos. Ambos ya ejercieron en el anterior mandato y solo falta que Intervención valide el decreto firmado para renovar la contratación de Villarroya. Su compañero de filas se incorporó en agosto.

El presidente de la DPZ niega que estos fichajes respondan a pactos o un reparto de cargos eventuales entre partidos, aunque el PAR ya no esté presente en la institución. En este sentido, Sánchez Quero justifica la contratación de los aragonesistas Carmen Herrero y Jesús Sanz con el argumento de que conocen "muy bien la casa" y, por ello, le pueden ayudar y asesorar en su gestión. "Tienen experiencia en la Administración local y me pueden aportar una visión diferente al ser de otro partido. Me vendrán bien", dice.

El responsable socialista llega a sostener que trabajan para él, como los cuatros eventuales que ha contratado de En Común y del PP pese a que lo hacen para sus respectivos partidos. "No se les ha contratado en los grupos políticos, que para eso disponen de una asignación fija de 4.000 euros al mes y otros 2.000 por diputado", añade.

Su versión choca con la aportada por el líder del PAR y vicepresidente del Gobierno, Arturo Aliaga, quien ha reconocido a este diario que las dos contrataciones de aragonesistas en la DPZ responden a los pactos alcanzados tras las elecciones. "No son puestos directivos, sino técnicos para dar respaldo a nuestros ediles", ha aclarado..

Aliaga asegura que tanto Herrero como Sanz, con despacho propio en la institución, se dedicarán a asesorar a los más de 40 alcaldes y 231 concejales repartidos por la provincia. "No podemos pretender que vayan a la DPZ a que un diputado del PP o del PSOE les atienda a la hora de solicitar ayudas o tramitar servicios de la institución. Lo mismo hago yo en el Gobierno, por ejemplo, con el alcalde de Benasque", manifiesta.