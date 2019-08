Sanidad detecta cuatro posibles casos de listeriosis en Aragón por consumir carne mechada

El Ministerio de Sanidad ha detectado cuatro posibles casos de listeriosis en Aragón por consumo de carne mechada industrial de la marca La Mechá elaborada por esta empresa de Sevilla. Si se constatan estas intoxicaciones, se sumarían a los hasta ahora únicos afectados confirmados en Aragón: un matrimonio andaluz y su hijo, que estaban de vacaciones en Jaca y que habían comprado el producto contaminado en un establecimiento de su Comunidad de origen.

NOTICIAS RELACIONADAS La carne infectada por listeriosis no se ha distribuido en Aragón

El Ejecutivo autonómico, que rechazó valorar los casos no confirmados, no tenía constancia hasta este lunes de que ningún aragonés se haya visto afectado por el brote de listeriosis (que se ha elevado ya a 195 episodios en toda España) ni de que se haya distribuido la carne afectada por el brote en ningún establecimiento en la región. No obstante, habrá que esperar al resultado de los análisis en curso.

La pasada semana se notificaron al Centro Nacional de Epidemiología tres casos leves de infección causada por la bacteria ‘Listeria monocytogenes’ relacionados con el brote registrado en Andalucía, uno de ellos confirmado microbiológicamente. Las tres personas procedían de Andalucía, estaban en la provincia de Huesca de paso cuando presentaron los síntomas y habían comprado el producto afectado por la bacteria en un establecimiento andaluz.

Según los datos del Gobierno central, en Aragón habría un caso confirmado por laboratorio, es decir, que se comprobó epidemiológicamente tras analizar restos del producto y de heces. Los otros dos aparecen como probables junto a otros cuatro que se han registrado después y que no tienen que ver con esta familia ni habían comprado producto en Aragón, indicaron fuentes del Departamento de Sanidad de la DGA. Los servicios de Vigilancia Epidemiológica y de Seguridad Alimentaria de Aragón mantienen activos todos los protocolos para detectar algún otro posible caso y poner en marcha las medidas oportunas si fuera necesario.

NOTICIAS RELACIONADAS Pilar Ventura asistirá este lunes a una reunión en el Ministerio de Sanidad sobre el brote de listeriosis

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, asistió este lunes por la tarde a una reunión en Madrid convocada por la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, para intercambiar información con los responsables sanitarios de las comunidades autónomas sobre el brote de listeriosis. Ventura incidió en la importancia de la "coordinación" entre todas las autoridades sanitarias para el control de este tipo de brotes.

En el encuentro, la ministra aseguró que el descenso de nuevos casos de contagios de listeriosis por consumo de carne mechada La Mechá "permite conocer que en la evolución del brote está descendiendo en número de casos". "Esperemos –dijo– que sea indicador de que está controlado el brote y, por tanto, la aparición de nuevos casos". Al mismo tiempo, recordó que el suceso, "según las normas europeas" de vigilancia de la seguridad alimentaria, "no se debería de haber producido si se hubieran cumplido todos los requisitos de los productos que no llevan calentamiento en el hogar o restaurantes, puesto que son listos para el consumo y requieren unos mayores controles". "Algo está fallando cuando se produce el brote. Ahora se trata de contenerlo y atender a las personas afectadas, así como hacer el seguimiento epidemiológico para conocer cómo se comporta la bacteria con precisión", afirmó.