Carlos Crespo: "Estamos preparados para cualquier incidencia por el G7"

¿Cuánto tiempo llevan preparando la cumbre G7 en Aragón?

Una cumbre como ésta no se prepara de un día para otro. Se llevan varios meses diseñando el dispositivo, que lidera el Ministerio del Interior en la parte española, coordinándose con el Gobierno vasco. Se hacen a nivel central, aunque nosotros hablamos con Burdeos, nuestro equivalente. La Guardia Civil de Aragón lleva dos semanas intensificando los controles en la frontera, aunque hay un plan general y se hacen todo el año sin eventos. Pero se ha reforzado la comandancia de Huesca, que suele hacerlos y lleva el peso, con unidades del GRS (Grupo Rural de Seguridad) y de otras comandancias. Esa intensidad llegará al máximo en los días de la cumbre.

¿Qué riesgo estiman en el paso entre España y Francia por seguridad y por transportes?

No hay una estimación clara de lo que puede ocurrir. Dependerá de cómo se comporten los usuarios. Sobre el transporte, la DGT (Dirección General de Tráfico) está dando mucha información en los paneles. Por eso, las asociaciones de transportistas pueden ajustar sus trayectos a la situación. Puede ser que se nos desvíe algún camión por nuestros pasos fronterizos (Somport) porque tiene que llegar a Francia, pero no consideramos que pueda haber una incidencia grave.

¿Hay previstas zonas de embolsamiento de camiones en Aragón como en el País Vasco?

Tenemos previstas zonas de acumulación de vehículos pesados en Aragón y son los que se suelen utilizar para otros fenómenos. Esos lugares deben tener unas características, que sean amplios y tengan unas condiciones para que los conductores estén cómodos un rato largo, con cafeterías y servicios mínimos que permiten una espera digna. Las grandes zonas de embolsamientos están sobre los ejes trasversales, en la A-2, en las áreas de servicio (como Rausán), y que conocen los transportistas.

¿Qué recomiendan a los camioneros en esta coyuntura?

Se debe planificar bien el viaje con tiempo y obtener información antes de salir por si hay algún cambio. Ahora sabemos las restricciones previstas que afectan como todos los fines de semana al Somport. El lunes será entre las 11.00 y las 18.00 para los vehículos pesados. Depende de la situación en el País Vasco puede haber más restricciones. La DGT informará y se puede llamar al 062, un teléfono único en España para la información.

Los transportistas temen que va a colapsar el túnel del Somport y va a triplicar los 400 camiones en la frontera aragonesa. Si eso ocurre, ¿dónde los meterán?

No sé si es una estimación con datos objetivos y no la contemplamos. Se prevé que los camiones se aparquen antes de llegar a Huesca porque desde allí al norte no hay zonas dispuestas para embolsarlos.

El paso del Somport apenas recibe un 5% del tráfico frente a los pasos de Irún o La Junquera. ¿Cómo asumirá los camiones?

Las compañías de transporte conocen las limitaciones de tráfico y supongo que ajustarán sus viajes. Pero si alguno tiene que pasar a Francia por el Somport lo hará si no le sale a cuenta ir por La Junquera. En este paso aragonés hay un lado español muy bueno, pero el francés no lo es tanto. Y los conductores conocen ese terreno. Me cuesta creer que vayan a triplicarse los camiones que pasan habitualmente por el túnel. Además, no se utiliza los fines de semana para vehículos pesados y mercancías peligrosas. Hay una empresa de seguridad del túnel que lo gestiona y tiene un plan de actuación habitual.

¿Se podrá usar el túnel del Somport el sábado?

En principio no está previsto, pero si se acuerda se colgará en la web de la DGT y en los paneles. Todo dependerá de la densidad y de la demanda de tráfico.

El problema del tráfico es la seguridad en la frontera de Irún por la G7 que coincida con la ‘operación retorno’ de Portugal y de Marruecos. ¿Qué opina?

La DGT ha dicho que puede haber más turismos que vayan por Aragón, pero no lo ha cuantificado. En principio, el tráfico punta de los marroquíes es mayor a principio y final de mes. Habrá gente que venga porque no quiera ir a La Junquera y buscará pasos intermedios como el Somport, pero no veo una incidencia especial porque los turismos no irán en caravana. Pero también lo tenemos previsto porque hay mucha gente trabajando aquí.

¿Cuántos guardias civiles ha desplegado la cumbre del G7 en Aragón, entre el tráfico y la seguridad en las fronteras?

Cada día hay trabajando en Aragón por la cumbre del G7 entre 60 y 70 guardia civiles, entre los controles de carretera en la frontera y el tráfico. Son tres turnos. Se trabajará sobre todo en Huesca en los controles de seguridad, y en tráfico en Huesca y Zaragoza. Hay un despliegue en el eje de la ribera, en la A-2, para embolsar camiones en Zaragoza y no en el Pirineo. Habrá fuerza suficiente para responder a la situación ante cualquier incidencia por el G7. Estamos preparados.

Están de guardia por la cumbre...

Sí, claro. Pero de controles llevábamos desde el pasado día 9.

¿Han encontrado alguna sorpresa en esos controles?

De momento, no.

¿Son similares a los que activaron por el terrorismo de ETA?

Sí, aunque no son iguales. Entonces era un plan coordinado entre España y Francia, y en Huesca, entre la Policía y la Guardia Civil, para no coincidir en el mismo eje. Ahora, tenemos también controles en los pasos de la montaña.

Aragón apoya al País Vasco en este operativo tan complicado.

El mayor esfuerzo de la cumbre se hace en el País Vasco, en el que colaboramos desde Aragón.