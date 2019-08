La directora del IAM critica una campaña contra la violencia machista... similar a otra que lanzó ella

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una campaña enmarcada en el Plan de Estado contra la violencia de género que ha suscitado distintas críticas entre los partidos políticos en la oposición. El motivo es el enfoque de la misma: en lugar de mostrar a una víctima derrotada o a un agresor impasible, el Instituto Andaluz de la Mujer ha optado esta vez por un trasfondo positivo. La iniciativa recoge las fotografías de cuatro mujeres sonrientes acompañadas por un mensaje de esperanza: "Ella ha sufrido malos tratos. Pero la vida siempre es más fuerte".

Una de las voces que ha denostado el trabajo del Gobierno andaluz es la de Natalia Salvo, joven directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), quien a través de su cuenta de Twitter ha mostrado su disconformidad con la iniciativa: "Frívola y revictimizadora. Evita hablar de violencia de género, machista o contra las mujeres. Proyecta una visión que no se adecua a la realidad. Es triste constatar el gran retroceso que el Instituto Andaluz de la Mujer, que ha sido pionero, está experimentando".

El mensaje no tendría mayor recorrido si no fuese porque el organismo que la propia Salvo dirige puso en marcha una campaña muy parecida en octubre de 2017. Centrada en la violencia contra las mayores, la imagen del cartel está protagonizada por una mujer de cabello blanco abrazada por una niña pequeña. Ambas sonríen y, de primeras, no se atisba sufrimiento en sus rostros. El lema que acompaña la fotografía reza "Te mereces ser feliz".