Azcón abre la puerta a subir el precio del bus en función del IPC

Tras seis años congelado, el precio del transporte público de Zaragoza (bus y tranvía) podría incrementarse. Así lo ha admitido este miércoles el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, en el primer pleno municipal que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza bajo su presidencia. Los grupos han sacado adelante una moción presentada por ZEC en la que se pide al equipo de gobierno PP-Ciudadanos que no eleve el billete y mantenga y amplíe las bonificaciones existentes.

El texto ha salido adelante gracias a los votos de la izquierda (PSOE, Podemos y ZEC) y a la abstención del resto (PP, Ciudadanos y VOX). El gobierno municipal ha querido introducir a la moción el matiz de que no se incrementarán las tarifas “siempre y cuando la auditoría económica que se ha encargado lo permita”. Pero ZEC no ha aceptado estos matices y ha insistido en conocer los planes de PP-Cs. “Queremos saber qué van a hacer. ¿Van a subir el precio del bus? ¿Sí o no? La auditoría va a ser la excusa para castigar a los usuarios”, ha dicho el concejal de los comunes Alberto Cubero, quien recordó que en la pasada corporación se congelaron las tarifas durante los cuatro años.

La concejala de Movilidad, Natalia Chueca, ha hecho hincapié en la apuesta del gobierno municipal por el autobús. “Queremos mejorar la velocidad comercial y las frecuencias, y ya estamos trabajando en las bonificaciones para jóvenes de 8 a 26 años que no tengan trabajo, con una tarifa plana de 15 euros”.

Azcón, en un esbozo de la que puede ser su forma de dirigir los plenos, ha querido hacer uso de su derecho a cerrar las mociones, algo que Santisteve apenas hacía. “No vamos a subir el precio del billete nunca por encima del IPC”, ha señalado. El alcalde ha recordado que “la mayor subida en la historia la hizo la izquierda en 2012, al incrementarlo en 20 céntimos de golpe” y ha reiterado que tratarán de “ampliar las bonificaciones a los jóvenes”.

José María Arnal, del PSOE, ha recordado que el transporte público “iguala a todo el mundo” y ha apuntado que “no es justo que los jóvenes de 8 a 14 años se queden en el limbo” de las bonificaciones. Amparo Bella (Podemos) ha dicho que no quiere “que los costes del servicio se cargue en los vecinos”, y que el gobierno quiere “subir el precio cada año que suba el IPC”. Por Vox, Carmen Rouco ha pedido no subir el precio “nunca” por encima del IPC y ha dicho que el bus “es para todos” porque ahora “es imposible” usar el coche en la ciudad.