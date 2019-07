"Más que personas o siglas, el comité de agricultura ecológica necesita equipo"

Impulsor de Ecolécera, el productor Antonio Artal es desde el pasado 16 de junio el nuevo presidente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.

Es el nuevo presidente de CAAE, para cuya elección las organizaciones agrarias consensuaron por primera vez una lista única. ¿Tan necesaria era esa unión?

Siempre es mejor ir todos juntos, pero lo que necesita el comité, más que personas o siglas, es un equipo en el que todos tengan una responsabilidad. Yo ya le he dicho a la junta que no quiero cargar con todo el baúl, por lo que ya se ha acordado la creación de una comisión que se encargará de la promoción y que, por supuesto, tendrá mi apoyo y mi voto en lo que decidan. También se quiere crear una comisión permanente, aunque para eso hay que modificar los estatutos, para los asuntos del día a día. Lo importante no es que seamos de UAGA, Asaja, Araga o UPA, sino personas del comité que trabajan en un equipo en el que cada uno hace lo que mejor sabe.

Como agricultor ecológico y como presidente de CAAE, ¿qué es lo que más le preocupa?

Hay que trabajar mucho en la promoción, vigilar que se hagan bien las cosas en la producción e informar y formar al consumidor para que entienda que lo ecológico no es solo salud, sino sostenibilidad y respeto medioambiental. Ya he dicho que me daría con un canto en los dientes si en estos cuatros años se consigue dos objetivos: promoción y mejora organizativa del comité.

Están buscando un gerente. ¿No existía esa figura?

No, pero los estatutos nos obligaban a tener lo que llaman un secretario, es decir una persona contratada que tiene voz pero no tiene voto. Se cubrió ese puesto con una persona que realizaba tareas administrativas en el comité pero lo que necesitamos a alguien que gestione a los trabajadores, que gestione el trabajo, que esté atento a las ayudas, que pueda ir a una reunión a la Consejería o a Intereco a Madrid o a Ifoan a Bruselas. Ese es el perfil.

¿Ha trazado la nueva junta algún objetivo de crecimiento?

Nosotros no vamos a poner cifras al crecimiento. Lo que nos importa es conseguir calidad, que los que están en este mundo sean responsables y hagan las cosas bien. No sirve de nada aumentar a 100.000 hectáreas si de vez en cuando encontramos situaciones en las que no se están cumpliendo las normas y las condiciones que exige la agricultura ecológica. Siempre he clasificado al ecológico en tres categorías, el dogmático, aquel que es puro y duro y lo demás no le va; el que ha pensado en hacer rentable su explotación con su producto y con las ayudas; y aquel que ha pensado solo en lo económico y es un poco piratilla. Creo que el centro es lo ideal, es decir, ser ecológico porque se quiere hacer rentable la explotación con unas prácticas sostenibles y cumpliendo unas exigencias y una normativa. Más que crecer en superficie, queremos crecer en calidad, en mercados y en consumo.

Con una PAC que quiere ser cada vez más verde, Europa y España le pondrán alfombra roja a lo ecológico

Solo son palabras y palabras, no confío nada. Llevamos ya mucho tiempo hablando de la Europa verde, de una PAC ecológica, pero no me fío en absoluto. No entiendo ni me entra en la cabeza que la administración autonómica me venga ahora con una PAC más verde y ecológica y mientras estén dando alas a transgénicos. Y no es una cuestión de dinero ni de ayuda, sino de planteamientos. Ojalá me equivoque y al final sea así, pero no espero grandes cambios.

¿Qué le pide al nuevo Gobierno de Aragón, aún por formar, y a quien dirija la consejería de Agricultura?

Responsabilidad, apoyo total y trabajar juntos, porque es verdad que si algo tuvo la junta anterior y el presidente fue el restablecer las conversaciones administración-comité. Solo pido un compromiso serio, que nos echen una mano en la promoción y en apertura de mercados. La agricultura ecológica ocupa 67.000 hectáreas de producto de calidad. No hay en Aragón ninguna denominación de origen con esa superficie y aunque no somos una D. O. casi es como si lo fuéramos, porque producimos alimentos de calidad diferenciada a los que no se puede dejar abandonados.

- Ir al suplemento Heraldo del Campo