¿Cómo se mantienen las momias del museo de Quinto?

Abrió hace ahora un año y un mes y se convirtió en el primer museo de momias en España haciendo de Quinto (localidad zaragozana en el que está ubicado) un gran atractivo turístico. Por 'El Piquete' (la antigua iglesia de La Asunción) han pasado ya 8.701 personas a día 30 de junio, según los datos ofrecidos por el alcalde de Quinto, Jesús Morales. Y es que, cada uno de los cuerpos momificados cuenta una historia que se remonta a los siglos XVIII y XIX y que no podría ser escuchada si las momias no se mantuvieran en perfecto estado.

Tras los trabajos de excavación, limpieza y adecuación de la vestimenta de los cuerpos momificados, los responsables los metieron en unas urnas de cristal que disponen de una tecnología avanzada para evitar que las momias sean atacadas por bacterias u hongos (por el momento esa situación no se ha dado, según ha explicado el alcalde) y que han sido desarrolladas por la empresa Bloquetech.

Las urnas disponen de un sistema de clima pasivo (que no necesita ningún tipo de corriente eléctrica para funcionar) y que hace una función hermética, a través del sellado de la vitrina. Para la empresa fue "todo un reto" desarrollar un mecanismo que hiciese la exposición de las momias atractiva al tiempo que garantizase la protección y conservación de las mismas. Además, la luz que se proyecta sobre los cuerpos momificados no influye negativamente sobre estos ya que permanecen completamente aislados de los fenómenos exteriores.

Además de esto, la vitrina de las quince momias está encima de una figura ergonómica de color oscuro para que los visitantes puedan apreciar todos los detalles de los cuerpos momificados, además de una breve explicación de dónde fueron encontrados, a quien pertenecieron y cómo fue su proceso de tratamiento en carteles y material gráfico.

El alcalde de la localidad zaragozana ha señalado que la elección de este tipo de urnas "no fue sencilla" y que cuentan con la ventaja de que no contaminan nada y que, sin ellas, no se habría podido llevar a cabo un proyecto de tal envergadura.