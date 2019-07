La intoxicación por 'tufo del vino'

Aunque están por determinar las causas del accidente en la bodega de Paniza, todo apunta a que se ha producido por acumulación e inhalación de gases tóxicos. El monóxido de carbono, procedente de la fermentación de la uva habría sido el causante del accidente que ha tenido lugar este martes por la mañana en Paniza, y que ha provocado al menos la muerte de un trabajador, mientras otros dos se encuentran en estado grave. A este gas, que produce la intoxicación, los viticultores denominan en su argot como tufo del vino.

El CO2, en sí mismo, no es venenoso. Pero al ser más denso que el aire ocupa las oquedades a cubierto de las corrientes y, desplaza al oxígeno, haciendo que la respiración no aporte oxígeno a los pulmones y provocando en escasos tiempo la pérdida de la conciencia y un poco después, la muerte por asfixia. La peligrosidad de este gas radica en que produce una rápida pérdida de la consciencia y si no se produce un rescate inmediato, la muerte, bien por caídas bien por asfixia. Muchas personas han muerto ahogadas también en depósitos de vino.

Hoy es posible prevenir este riesgo si quien trabajan descienden con un detector portátil de gases. Los hay específicos para la detección del CO2 de las bodegas y otros lugares con el mismo problema, como las fábricas de cerveza, que avisan a su portador automáticamente de una concentraciones de CO2 peligrosa. También ayudas a evitar estos accidentes los equipos de respiración autómoma. que permiten a terceras personas acudir a auxiliar al accidentado

Antiguamente se detectaba la presencia de este gas con una llama encendida. En el momento en que se apagaba, los trabajadores sabían que el oxígeno estaba disminuyendo y que el 'tufo' estaba allí, de modo que había que abandonar la bodega.