Primer verano con área de autocaravanas en la ciudad de Zaragoza

Los viajeros con autocaravana que se mueven por Europa tienen un nuevo punto marcado en su mapa: Zaragoza. Este es el primer verano que hay área de autocaravanas en la capital aragonesa. El espacio, en el parking de los campos de fútbol de la Federación, en el Actur, está siendo sido un éxito desde que se abrió al público en enero.

"Que Zaragoza contara con una área de autocaravanas era una demanda antigua que por fin se ha cumplido. En Aragón hay más de 30 áreas de servicio para estos vehículos y esta es ya las más utilizada. A diario vienen aquí unas 15 o 20 autocaravanas. Muchos de los usuarios son extranjeros. Zaragoza aparece ya recomendada en las páginas web de autocaravanistas de Holanda, Francia, Bélgica, Italia, Austria y otros países", afirma Jesús Gallardo, presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), una de las principales asociaciones del sector en España. La PACA ha asesorado al Ayuntamiento de Zaragoza y a la DGA para la creación de esta área.

Las áreas de autocaravanas no requieren de grandes obras ni infraestructuras. La de Zaragoza se habilitó en el aparcamiento de los campos de fútbol de la Federación. El Ayuntamiento asfaltó y pintó el espacio, y se marcaron 36 plazas. La zona cuenta con dos fuentes de agua potable y un desagüe para vaciar las aguas grises de las caravanas. También se ha instalado un cartel con información turística de al ciudad y las normas básicas de uso del área. Las autocaravanas y furgonetas pueden permanecer ahí hasta un máximo de 72 horas. No se pueden desplegar mesas, sillas, toldos, tendedores, barbacoas u otros elementos. Es una zona para pernoctar, no es un camping. Su uso es gratuito.

El área del Actur se suele llenar por las tardes, cuando llegan los campistas de viaje. Durante el día hacen turismo por Zaragoza y pasan una o dos noches en la ciudad, según los datos de la Plataforma de Autocaravanas PACA. Después siguen su ruta hacia otras ciudades de España. Los usuarios destacan la buena ubicación: en una zona de fácil acceso desde la Ronda Norte y al lado de una parada de tranvía para desplazarse al centro. Uno de los puntos que puede mejorar es la falta de sombra, especialmente en los días calurosos como esta semana.

Zaragoza es ciudad de paso -y ahora parada- para muchos autocaravanistas que vienen de Europa y van a conocer España, como la pareja francesa Gilles y Sandrine Cordier, usuarios de la área de autocaravanas del Actur. Este jueves por la mañana madrugaban para viajar de Ripoll a Zaragoza y evitar el calor. Tenían intención de hacer turismo en Zaragoza y partir después a Madrid.

"Queremos viajar cuatro semanas por España. Planeamos ir a Madrid, Toledo, Salamanca, Valladolid y luego ya iremos viendo cómo organizamos la ruta. Somos de Lyon, hace 14 años que tenemos la autocaravana y hemos viajado con ella por toda Europa. Es muy cómoda. Vimos por internet que en Zaragoza había un área y decidimos parar aquí. El sitio está bien, con el tranvía al lado y un Carrefour cerca para hacer la compra. Es la primera vez que venimos a Zaragoza. Queremos dar un paseo por la plaza del Pilar y el Casco Histórico", contaba Gilles.

Más de 30 áreas de autocaravanas en Aragón

"Aragón es una de las comunidades españolas con más áreas de autocaravanas, después de Galicia. Los autocaravanistas viajan mucho y gastan en el lugar de acogida. Es un turismo muy beneficioso para el comercio y la hostelería locales. Y se complementa con los campings, que ofrecen más servicios sobre todo pensando en familias con niños", afirma Jesús Gallardo.

La Platafora de Autocaravanas Autónoma tiene registradas 32 áreas en Aragón: 13 en Zaragoza, 10 en Huesca y 9 en Teruel. La gran mayoría son áreas públicas y gratuitas, que cuentan con agua potable y un punto de recogida de aguas residuales. Una de las pioneras y más utilizadas en Aragón es la de Calatayud. La de Huesca, que abrió hace dos años, también tiene mucho éxito.

Ahora, en Aragón los autocaravanistas pueden pernoctar en las áreas de Zaragoza, Alfamén, Caspe, Cariñena, La Almunia, Grisel, Calatayud, Peñaflor, Purujosa (cerca de Calcena), La Joyosa, Sos del Rey Católico (Zaragoza); Huesca, Jaca, Sariñena, El Grado, Monzón, Sabiñánigo, San Esteban de Litera, Tamarite de Litera y Peralta de la Sal (Huesca), y Albalate del Arzobispo, Andorra, Alcañíz, Calaceite, Cantavieja, Monreal del Campo, Monteagudo del Castillo, Valderrobres y La Puebla de Valverde (Teruel). Y la PACA está negociando con más ayuntamientos para habilitar nuevas áreas, como en Calanda.