El uso de aires acondicionados dispara el consumo eléctrico

El consumo eléctrico se ha disparado esta semana por el aumento del uso de los aires acondicionados. Según fuentes de Endesa en Aragón, la punta máxima de consumo de energía eléctrica ha crecido un 11,5 % desde el lunes 24 de junio hasta este miércoles. Sin embargo, se espera que este incremento sea todavía mayor hoy y mañana por la subida de las temperaturas por encima de los 40 grados en gran parte de la Comunidad.

La compañía explicó que en los días laborables es cuando hay más consumo eléctrico, ya que el 51% procede de las industrias y el 49%, del sector comercial y de los hogares. De hecho, el valor máximo de demanda se produjo entre las 12.00 y las 13.00 de este miércoles. En concreto, se registraron 1.650 megavatios/hora, lo que supuso 130 megavatios/hora más que los demandados a la misma hora del pasado lunes.

Según fuentes de Endesa, la principal causa de estos altos valores se halla en el uso continuado de equipos de aire acondicionado y climatización en los sectores residencial y comercial. Añadieron que otro factor que ha contribuido a alcanzar estos registros ha sido el buen comportamiento del sector industrial que, aunque es menos sensible al efecto temperatura, está manteniendo un alto nivel de actividad durante este mes.

NOTICIAS RELACIONADAS Diez sitios donde refugiarse del calor en Zaragoza

Esta situación de canícula y la llegada de la primera ola de calor ha provocado que los ciudadanos hayan arrasado con los ventiladores y aires acondicionados en los comercios de venta de electrodomésticos, tal como explicó un comercial de la cadena Paymar de la capital aragonesa.

"En lo que va de semana se ha producido un gran incremento en las ventas porque los clientes no han sido previsores y han acudido en masa cuando han empezado a ver que hacía muchísimo calor. Prácticamente ya no nos quedan ventiladores y recibimos los aparatos hace escasos días. La gente quiere algo que le quite el calor rápido y el ventilador no conlleva una instalación como el aire acondicionado así que son muchos los que apuestan por este aparato", reconocieron desde el comercio.

Aparatos de refrigeración

Una situación similar se han encontrado en Electrodomésticos Navasola en Huesca donde este miércoles vendieron unos 25 aparatos de refrigeración, entre ventiladores y aires acondicionados fijos y portátiles. Estos últimos, conocidos como pingüinos, están siendo muy demandados este año, tal como aseguró el responsable del comercio. "Los ventiladores simplemente mueven el aire caliente, pero no enfrían y los aires acondicionados requieren una instalación previa, es decir, no es llegar, comprar y tener tu casa fría, por lo que los portátiles son una buena opción algo más económica (cuestan unos 250 euros)", agregó el comercial de Huesca.