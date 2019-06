Astroturismo: Galáctica recibirá el verano con la Fiesta del Solsticio el 22 de junio

El Centro de Astronomía Galáctica dará la bienvenida al verano con una jornada dedicada a la observación del sol. Será el sábado 22 de junio, y los actos, que comenzarán a las 18.00, seguirán hasta la madrugada para ofrecer también una sesión de observación del cielo nocturno. Los participantes disfrutarán de un programa de actividades destinadas a un público adulto, con una cena-cóctel con creaciones culinarias inspiradas en la bóveda celeste y un concierto de jazz bajo las estrellas. El coste de la jornada es de 50 euros. Para participar es imprescindible la inscripción previa, y el límite para la adquisición de entradas finaliza el 20 de junio. Las instrucciones se pueden encontrar en la web del centro.

Para la actividad se ha elegido una fecha cercana al solsticio de verano, 21 de junio, celebrado también como Día Internacional del Sol. «El 22 de junio es uno de los días más largos del año; a partir de entonces, la noche se va alargando tres minutos cada día hasta llegar al solsticio de invierno», explica la guía Starlight Maribel Aguilar.

El Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía Galáctica se encuentra en la localidad de Arcos de Salinas (a 78 km de Teruel), en la sierra de Javalambre, «un destino reconocido con el certificado ‘Starlight’, por la calidad de nuestros cielos», dice Luisa Valdivieso de Cefca (Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón), entidad encargada de la gestión de este centro. «La despoblación permite que no haya contaminación lumínica en los alrededores y disfrutemos de las mejores condiciones para la observación nocturna del cielo», afirma Valdivieso.

De las tormentas solares a las lunas de Júpiter

La observación astronómica comenzará a las 18.00 con los telescopios dirigidos al Sol. Gracias a filtros especiales se podrán ver los fenomenos solares, que no deben mirarse a simple vista. A las 18.30 guías profesionales ofrecerán una charla de divulgación astronómica sobre el Sol.

Por nuestro movimiento alrededor del Sol, la posición de la Tierra en el universo es muy distinta en verano que en invierno, lo que cambia la porción de bóveda celeste que se ve en cada estación. El 21 de junio entra oficialmente el verano y en el cielo nocturno «sobre todo, llama la atención Júpiter, cuyas lunas pueden verse perfectamente ahora con el telescopio, a través del que también podrá observarse Saturno a partir de la medianoche, y quizá sus anillos», explica la guía Maribel Aguilar.

Pero el protagonismo de la jornada será para el Sol. «No deja de ser una estrella, lo que pasa es que estamos tan pegados a ella, a solo 8 minutos/luz, que no podemos mirarlo. Por la tarde, lo observaremos con unos telescopios con filtros especiales», dice Aguilar. «Con suerte podremos ver alguno de los fenómenos que son habituales en la actividad del sol, como las granulaciones de su superficie, o las llamaradas en el contorno no son son otra cosa que tormentas solares, que son las que, al llegar a la Tierra, generan las auroras boreales; o las zonas negras que conocemos como manchas solares».

Música y gastronomía

Con la caída de la tarde se podrá disfrutar de los colores de la puesta de sol que se verán acompañados por la música y la gastronomía. Se ofrecerá una cena-cóctel bajo el lema ‘Bocados de Astronomía’. «Habrá 13 propuestas distintas, tematizadas alrededor del mundo de la Astronomía y del centro Galáctica en concreto», dice Valdivieso. Así, una crema de boletus con trufa de Teruel evocará cómo son las imágenes que se obtienen con los telescopios de Javalambre o qué secretos nos desvelan los colores del cielo nocturno, a través de un hummus de garbanzos con aceite de pimentón.

La música también estará presente en esta velada con un concierto al anochecer de Sweet Home Trío que estrenará el anfiteatro al aire libre de Galáctica. La banda turolense interpretará temas elegidos por estar inspirados en el firmamento.

Cuando llegue ya la noche cerrada, guías profesionales realizarán una observación astronómica con telescopios y a simple vista con puntero láser, de la bóveda celeste. «Podrá verse La Vía Láctea, la eclíptica de los planetas, cúmulos de estrellas, galaxias, estrellas dobles...», dice Valdivielso.