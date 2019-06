Puertomingalvo, uno de los pueblos más bonitos de España según la Asociación que otorga esta escarapela, está mucho mas cerca de Castellón que de Teruel, su capital de provincia. El actual panorama censal está equilibrado entre los ‘patudos’ (gentilicio popular) de toda la vida, como el alcalde Manolo Zafón o el cantero Gregorio Gil, y los que esgrimen con orgullo esa condición, adquirida, como el hostelero Vicente Mezquita, el orfebre Miguel Ángel Yunquera o la ceramista Tina Ventura.

Vicente Mezquita lleva siete años en Puertomingalvo. "Llevo el hostal y restaurante El Pairón, a la entrada del pueblo, con mi esposa Isabel y mi hija Irene. En su día nos ofrecieron llevar unos alojamientos rurales aquí; veníamos los fines de semana y luego surgió la ocasión de este lugar, que contaba con habitaciones, cafetería y restaurante, y nos decidimos. En verano se mueve bien, pero en invierno depende más de la abundancia de nieve y setas. Estamos muy cerca de Valdelinares y su nuevo acceso, y se nota; los que vienen del Mediterráneo se ahorran además media horilla de camino viniendo por aquí". Lo de las setas es cosa seria, por cantidad y variedad. Hay rebollón, boletus, seta de cardo, perrechicos… Vicente cree que «daría para hacer una industria conservera, por ejemplo, pero de momento no se lo ha planteado nadie».

Manolo es un hostelero veterano, que entendió rápido la oportunidad que significaba el sello de pueblo realmente bonito. «Fuimos de los pioneros, cuando era toda una apuesta; ahora todo el mundo quiere estar ahí, y somos algo más de 60 en España. Hay gente que planea sus vacaciones marcando estos pueblos como etapas. La Asociación se presentó aquí un día; nos dijeron que Puertomingalvo reunía las condiciones para entrar en el club, nos dieron todos los detalles y nos pareció una buena idea; siempre gusta entrar en un club selecto, y eso que había gente escéptica. Pedían homogeneidad en la construcción, limpieza, buenos servicios, limitación de aparcamiento en el centro del pueblo… en fin, el hecho es que trae un turismo del que viene cualquier día o mes, todos con su mapa; en Teruel hacen Albarracín, Rubielos, aquí, Mirambel y el Bajo Aragón».

Manuel recuerda a otro pionero, el de la restauración local, jubilado hace tres años. «Mi primo hermano Juanito tuvo aquí un restaurante famoso gracias a su caldereta de langosta a 1.500 metros de altura. Juanito se jubiló; sus padres ya habían tenido bar y tienda. Tenía su genio en el trabajo, pero puso al pueblo en el mapa y se entregó a su tarea. Eso sí, la que empezó con la hostelería hace 40 años fue la tía Lola, que abrió La Fonda; luego alquilamos nosotros el bar de Luis hará 35 años. Trabajábamos la piedra entre semana, y al final elegimos la hostelería con Entre Portales, que abrió en la Nochevieja de 1999». Además del negocio de Manolo (y de su esposa Matilde) y el de Vicente e Isabel está El Dao –que lleva Miguel Ángel y destaca por su deliciosa trufa laminada– y el bar de Rafa. Las fiestas: San Antonio el 17 de enero (el fin de semana más próximo), la romería a San Juan de Peñagolosa a primeros de mayo, San Bernabé el 8 de junio y la Feria Solidaria de Antaño el primer fin de semana de agosto, que casi engancha con las patronales de la Asunción.

En cuanto a los otros sectores, la ganadería y el horno fueron importantes en su día, como las canteras, que ya no funcionan porque nadie se atrevió a montar empresa. Sobre El Pairón se divisa la nave de Embutidos Flor, un gran secadero de jamones. "Emplea a dos del pueblo, y no creo que tarde en incorporar un tercero, porque normalmente tiene que subir alguien de Lucena para que le ayude… el matadero está en Lucena, y en los meses buenos está a rebosar;el aire de Puertomingalvo es mágico, y lo tenemos ahí porque el dueño vino un día al restaurante y me comentó que buscaba sitio para un secadero en otro pueblo; le prometí que le buscaba uno mejor aquí, y vino. Sirven a muchas tiendas de Castellón".

Manolo clama, y no está solo –Vicente, complaciente, asiente– por más ayudas al autónomo en el medio rural. "Aquí se trabaja 25 horas el fin de semana, más de 30 en verano y muy poco el resto de la semana. Algunos esquemas actuales no casan; en la comarca hay 24 municipios y en un año han cerrado 27 negocios. ¿Hacemos algo de verdad, señores gobernantes? Que se ayude al emprendedor que viene a sumar, a los chavales del pueblo que quieran quedarse a través de créditos blandos oficiales... no se trata de subvencionar al oportunista que desaparece y deja una nave fantasma. ¿Ventajas fiscales, quizá, como en Canarias? La ganadería asienta población; la PAC debería cobrarla el que sigue activo, y el dinero que siguen cobrando los que cesaron su actividad debería ir a los que empiezan. O los montes, abandonados; se podría armar una cuadrilla de limpieza al mando de un forestal, y que sus miembros pudieran compaginar ese trabajo con el agrícola; no sería tanto gasto. ¿Y una cogeneradora alimentada por residuos forestales? Son ideas".

​En datos



Comarca: Gúdar-Javalambre.

​

Población: 112.



Distancia a Teruel, su capital de provincia: 104km.