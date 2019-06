Eduardo Serra "España debería doblar sus fondos en Defensa y tener un ejército mayor"

¿Cuáles son los retos del futuro en un mundo tan cambiante?

Las nuevas perspectivas que están formando un mundo completamente distinto del anterior no supone volver a la guerra fría. El Instituto de Estudios Estratégicos me encargó este trabajo, en el que no solo se trata de estudiar cómo afectan los cambios y la gobernanza global a la defensa, sino también a la economía, a la política, a la sociedad y al ciudadano. Hasta ahora había unos estados nacionales encerrados como unas burbujas, pero de repente se han caído las paredes. Aparecen millones de personas en migraciones, traslaciones de empresas y de riqueza de los países desarrollados a los subdesarrollados y también se ve emergencia de países líderes, que no existían en la guerra fría.

Usted recuerda en el prólogo a Leonardo Da Vinci cuando dijo: "No vivimos una época de cambios sino un cambio de época".

En el libro se habla de las nuevas tecnologías, la repercusión en la ciudadanía y se reflexiona sobre desde dónde hay que mirar al mundo, si desde España o bien desde Europa.

¿Cree que es necesario crear y fortalecer el Ejército europeo?

Estados Unidos estaba muy interesada en la Alianza Atlántica cuando su enemigo potencial era Rusia. Europa veía que era muy cómodo no gastar en Defensa y dejarse proteger por el paraguas norteamericano. Con Obama, los norteamericanos miraban más hacia el Pacífico que al Atlántico y estaban más preocupados por el terrorismo del sur y por China. Europa ha perdido interés para EE. UU. y hace diez años un secretario de Defensa, Robert Gates, ya dijo que los europeos debían pagar por defenderse. Trump es el primer presidente que dice que su país es lo primero pero no va a ser fundamental para la gobernanza del mundo. Ya veremos qué pasa con la OTAN.

¿Cuánto puede suponer para España el aumento de presupuesto en defensa?

Se ha hablado, fijado y acordado que llegue hasta el 2% del PIB los presupuestos en Defensa porque después de Luxemburgo y Bélgica somos los que menos gastan: un 0,9%. España debería doblar el presupuesto y hay que explicarle a la ciudadanía que es indispensable. No podemos quedar al albur de quien quiera atacarnos. No somos conscientes de ser un país rico, con la despensa llena, y muy cerca hay gente que tiene muchas necesidades y un nivel de vida muy por debajo. Pueden presionarnos con las migraciones o la pesca.

Marruecos es un punto clave...

Cuando entramos en la OTAN(1986) estábamos en la retaguardia para defendernos de Rusia, pero ahora estamos en la vanguardia, ante los enemigos que están en África. Es primordial para España y Europa que la frontera esté más en el Sáhara que en el Mediterráneo y para eso hay que incrementar las relaciones con Marruecos, Mauritania y Argelia, y su desarrollo.

¿El peligro está también en ataques cibernéticos?

El Ejército tenía tres espacios –tierra, mar y aire– y ahora otros dos nuevos: la carrera espacial y el ciberespacio. Hay miles de millones de ataques cibernéticos en los estados y las empresas, procedentes de Rusia o de China. Es posible que la próxima guerra sea cibernética, no con carros de combate como la II Guerra Mundial. Esa vulnerabilidad puede ser atacada y hay que dedicar mucho dinero para estar precavido y para explicarlo a los ciudadanos.

Aragón tiene el campo de maniobras mayor de Europa, pero no le quedan beneficios.

NOTICIAS RELACIONADAS Defensa licita otro paquete de obras por 2,3 millones para reabrir el cuartel de Huesca

La defensa debe estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Internet fue un logro del Pentágono. En España, la defensa es un motor económico. Europa valora que España tiene 300 días de sol. Aragón puede tener la escuela aérea europea para todo tipo de ejercicios. Eso es riqueza.

¿España tiene que tener un ejército con más efectivos?

Venimos de los 500.000 militares con Franco a los 100.000 de ahora. Es un ejército demasiado pequeño. Con la profesionalización yo era partidario de 160.000.