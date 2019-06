Una foto del parque de Ordesa, primer premio de Fotografía de Europarc

El fotógrafo y naturalista aragonés Eduardo Viñuales ha conseguido el Primer Premio de Fotografía Europarc España en la categoría de bosques maduros, con una imagen tomada en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La foto muestra un bosque del término municipal de Fanlo, durante el otoño. “Es doblemente maduro: por la edad de los árboles y porque se trata de una imagen otoñal, cuando las hojas ya caducas acaban su ciclo anual y caen”, explica Viñuales. “Es uno de los bosques más bonitos de los Pirineos, especialmente en esa época, por su mezcla de árboles caducifolios de una gran variedad de especies: arces, álamos, robles, abedules… cuyos tonos ocres y dorados se combinan con los verdes de los pinos y abetos, y crean un cromatismo espectacular”, explica el fotógrafo.

Aunque Viñuales es un fotógrafo de naturaleza, acostumbrado a tener mucha paciencia como exige el captar la vida natural, esta instantánea no fue nada premeditada: “Estaba con mi familia un fin de semana a una casa rural en Fanlo y mi hijo Lukas me despertó avisándome de que la hermosa vista que mostraba el bosque en ese momento muy temprano de la mañana, con la luz del sol lanzando sus primeros rayos, incluso podían verse todavía las nubes levantándose”, explica Viñuales. “Lo malo es que ahora mi hijo me pide aparecer en la autoría de la foto”, bromea el fotógrafo.

La instantánea forma parte del libro ‘365 días en el Parque de Ordesa y Monte Perdido’ de este autor, editado por el Organismo Autónomo de Parques Naturales, con motivo del Centenario de Ordesa. Allí se puede encontrar en la página correspondiente al 26 de octubre. “La naturaleza del Parque de Ordesa puede sorprenderte cada día, pero para mí otoño es la época más bonita, y cada vez son más los visitantes que llegan durante esos meses, lo que es muy beneficioso a la hora de desestacionalizar el turismo, que no se concentre solo en el verano”, afirma Viñuales quien recibirá como premio un fin de semana en el Delta del Ebro en uno de los establecimientos socios de Europarc.

Europarc es un organismo europeo que agrupa a los espacios naturales protegidos, gobiernos locales y empresas y entidades de turismo sostenible relacionadas con estos territorios. Este concurso fotográfico se convoca con la celebración del Día Europeo de los Parques y este año se ha añadido la categoría de bosques maduros.