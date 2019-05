Con el cuarto diputado en las Cortes de Aragón arriba y abajo, el presidente del PAR y candidato a la Presidencia de Aragón, Arturo Aliaga, dejó muy claro que aunque la formación haya logrado representación por las tres provincias, la de ayer no era una noche para festejar. "No estamos contentos porque no estamos para brindar, pero hay que respetar escrupulosamente lo que han dicho las urnas", dijo. No achacó a nadie la pérdida de peso en el Parlamento (de seis a tres representantes) en alusión al auge de Ciudadanos y aseguró que se ha vivido una "situación excepcional" al no concurrir a los comicios nacionales y quedar fuera de los "focos de atención". Sí reconoció que les toca hacer autocrítica "con total naturalidad" y reflexionar internamente sobre la caída de votos.

Aliaga se mostró prudente y no dio ninguna clave sobre los posibles pactos en el Gobierno aragonés. Sobre una convergencia centro-derecha remitió a las invitaciones que puedan recibir y el debate en los órganos del partido. "Son decisiones de tal envergadura que no las puedo ni anticipar ni prever", afirmó. Lo único que anticipó es que si están en algún sitio "será solo para construir y hacer acuerdos de amplia base», porque si no «no estamos cómodos y no pintamos nada".

"No estamos concretos porque no estamos para brindar, pero hay que respetar escrupulosamente lo que han dicho las urnas"

Por otra parte, Aliaga reconoció que ahora les queda por delante analizar en profundidad los resultados que han obtenido en los diferentes ayuntamientos, con las 470 listas que han presentado y con las que han obtenido más de 650 concejales y "unos 120 ayuntamientos con mayoría absoluta" para valorar la fuerza real de su formación tanto en las comarcas como en las diputaciones.

Resignada y optimista se mostró Elena Allué, candidata a la Alcaldía de Zaragoza, una vez fuera de la corporación. Lamentó, con un guiño a CHA incluido, que la corporación adolece de un "déficit" porque "ese aragonesismo, provenga de donde provenga, se ha perdido y tendremos, con mucho esfuerzo, volver a trabajar".

"Hemos hecho una campaña magnífica y hemos recuperado la ilusión en esta ciudad. Es un buen comienzo para empezar a sembrar"

Pese a no conseguir representación en el Ayuntamiento, Allué se mostró satisfecha por el "trabajo realizado". "Hemos hecho una campaña magnífica y hemos recuperado la ilusión en esta ciudad. Es un buen comienzo para empezar a sembrar a partir de mañana (por hoy", aseguró.

Aliaga despidió su comparecencia en la noche electoral, en la que recibió aplausos de los simpatizantes que aguardaron su presencia hasta las 00.35, insuflando ánimos. "Al final, aquí nadie tira la toalla, sino que mañana empieza una nueva época y punto", concluyó, no sin antes contestar a los periodistas que ya hacia media hora que había felicitado por teléfono a Javier Lambán.