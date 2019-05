Diagnosticar a un celiaco no es fácil y vivir sin gluten a veces resulta complicado. Este lunes se celebra el Día Nacional del Celiaco, cuyos síntomas pueden ser atípicos o estar ausentes. Por ello mismo, la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) subraya la "importancia" de su diagnóstico y hacer un llamamiento para desarrollar un buen control de la dieta.

​¿En qué consiste?

La celiaquía es una enfermedad caracterizada por la intolerancia al gluten. Su consumo provoca una reacción en el intestino que puede provocar lesiones. Esta intolerancia aparece por consecuencias genéticas y cada vez está afectado a más personas. Actualmente se estima que más de la mitad de la población española presenta el condicionante genético para ser celiaca. Así, el tratamiento de esta patología no necesita medicamentos, sino la eliminación completa de gluten en los alimentos ingeridos. En España esta restricción supone un problema, ya que aproximadamente el 80 % de los alimentos manufacturados llevan gluten. Por ello, entre el 17 y 90 % de los pacientes celiacos no siguen esta dieta y el 45 % sigue presentando daño intestinal, según señala la SEPD.

Síntomas

Los síntomas más frecuentes son la pérdida de peso, hinchazón, fatiga, diarrea y dolores abdominales, entre otros. Para cerciorarse de que realmente se tiene esta enfermedad hay que hacerse una analítica completa que incluya los marcadores serológicos de la celiaquía y si con eso no es suficiente para hacer el diagnóstico, es imprescindible hacerse una biopsia intestinal para ver si está dañado.

De esto sabe bien Rubén Blasco, un zaragozano vecino del barrio de La Magdalena y celiaco. Comenzó a notar los síntomas hace unos seis años cuando después de comer según que alimentos, como pasta o pan, le dolía la tripa, exactamente tenía molestias intestinales, y sentía cansancio. "Es frustrante comer y ponerse enfermo continuamente y no saber qué te pasa". Finalmente decidió ir al médico, pues los dolores eran continuos. Le diagnosticaron la enfermedad celiaca. “Pasé un tiempo de médicos, tuve que ir al digestivo para que me hicieran pruebas y me dieran tratamiento, fue un proceso largo. Además, mientras no sabes nada, sigues comiendo de todo y esto aumenta el problema”, manifiesta este joven de 23 años.

Alimentos con gluten

Lo que está claro es que lo primero y más importante es conocer qué cereales llevan gluten y cuáles no. El trigo y sus variedades híbridas, la cebada, la espelta, el centeno, el kamut y en algunas ocasiones la avena, ya que puede estar contaminada por los campos de cultivo o el transporte, llevan gluten. Y por tanto todos los alimentos que contengan estos cereales son alimentos con gluten. Algunos ejemplos son la cerveza, la pasta, los helados, las golosinas, los rebozados, los empanados, los postres, entre otros.

Alimentos sin gluten

Según apunta la Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten, hay que eliminar de la dieta cualquier producto que lleve como ingrediente trigo, cebada, centeno, avena y triticale (híbrido de trigo y centeno), así como sus derivados: almidones, harinas, panes, pastas alimenticias, etc.

Es decir, la dieta sin gluten debe basarse, fundamentalmente, en alimentos naturales que no contengan gluten: leche, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, legumbres y los cereales permitidos: maíz, arroz, mijo y sorgo, combinándolos entre si de forma variada y equilibrada.

Una de las recomendaciones de los médicos pasa por acudir a la Asociación de Celiacos. En Zaragoza, en pleno centro, se encuentra la Asociación Celiaca Aragonesa (ACA), en la que te aconsejan los alimentos qué puedes consumir, recetas para elaborar en casa, y algo muy útil: restaurantes en los que disponen de productos sin gluten.

Entre otras muchas cosas, la asociación ofrece asesoramiento y formación a la hostelería sobre la dieta sin gluten, imparte charlas en escuelas de hostelería, también apoyan la investigación sobre la celiaquía y la difunden en hospitales, a médicos y a profesionales de la medicina.

“A partir del día que los médicos me dijeron que no podía comer nada que llevara gluten mi vida dio un cambio. Me gusta comer de todo… y mucho (ríe) y esto lo tuve que cambiar. Además, a todos nos gusta tomarnos una caña con los amigos y no en todos los bares disponen de cerveza sin gluten”, subraya Blasco.

Hoy en día hay más productos en los mercados y en los restaurantes que no llevan gluten, pero el zaragozano asegura que al principio le costaba más encontrar los alimentos que él necesitaba y a veces los comía con gluten, pero ahora que tiene la oportunidad en casi todos los sitios de pedir comida sin gluten, no lo hace, porque asegura, “los dolores son muy fuertes”.

En Aragón este año el día del celiaco se celebrará el 8 de junio en Ejea de los Caballeros, jornada para la que la Asociación de celiacos de Aragón pone autobuses desde Zaragoza, Huesca y Teruel para todo aquel que quiera desplazarse hasta el municipio zaragozano. Entre otras actividades, habrá stands de muestras de alimentos sin gluten, un showcooking, visitas guiadas y un sorteo de regalos.