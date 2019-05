Familia y descanso para los candidatos aragoneses en la jornada de reflexión

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PSOE a la reelección, Javier Lambán, ha asegurado que va a dedicar la jornada de reflexión a descansar y recuperar el sueño.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad, Luis María Beamonte, ha dicho que aprovechará para visitar a su madre, a la que no ve "hace muchos días". "Tengo esa obligación de pasar con ella ese día, que seguro que me da mucha más tranquilidad que la campaña", ha agregado.

La candidata de Podemos-Equo, Maru Díaz, verá el último capítulo de 'Juego de Tronos' porque "ha sido imposible verlo esta semana" y después se marchará a Tarazona para "pasar la tarde en el pueblo, descansar y, si el tiempo me lo permite, pasear por el Moncayo con mi perro, desconectar y calmar los nervios".

El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, tiene mañana "un plan de padre de familia de una niña pequeña". "Tengo que ir a Valencia que hay un concurso que se organiza allí y participa mi hija. Cuando termine el certamen, si gana vendré con el premio y, si no, con el de consolación", ha indicado. "Será un día familiar, con mi mujer y la niña pequeña", ha recalcado Aliaga.

El candidato de Ciudadanos (Cs), Daniel Pérez, que se presenta por vez primera a unas elecciones, saldrá a pasear con su perro e irá de vermú con su familia

Desde Chunta Aragonesista (CHA), el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha indicado que tiene poco que reflexionar porque ha dicho lo siguiente: "tengo claro el voto desde hace 33 años". Estos son los años que tiene CHA como partido.

Después de muchas semanas de dedicar poco tiempo a la familia, que para Soro "es la parte más dura" de la campaña electoral, la jornada de este sábado la dedicará a pasarla con ellas.

"Soy consciente de que el tiempo que pierdes de no estar con tu familia no se recupera y no puedes compensar a tu mujer e hijos del tiempo que les robas. El cuerpo lo que me pide y lo que necesito es estar con la familia y la gente que más quieres. Lo importante es estar juntos mañana".

El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, ha explicado que por la mañana viajará a su localidad natal, Ejea de los Caballeros, para estar con su familia y, por la tarde, volverá a Zaragoza. En la capital aragonesa asistirá con sus amigos a la Fiesta del Sol que se celebra en Torrero, para disfrutar "de buena música" y "pasarlo bien".

El candidato de Vox a la Presidencia, Santiago Morón, pasará el día con su familia, aunque se acercará por la mañana a la sede autonómica, mientras que el candidato a la Alcaldía de Zaragoza, Julio Calvo, dedicará la familia a descansar y estar con su familia.

Alcaldía

Por su parte, el alcalde y candidato de Zaragoza en Común (ZeC) a revalidar el cargo, Pedro Santisteve, ha dicho que durante la jornada de reflexión desaparecerá. "Me quitaré de en medio, no me váis a ver y descansaré".

En tono más serio ha avanzado que los integrantes de su candidatura tiene pensado realizar alguna actividad más relajada en algún barrio de la ciudad. "Nos dejaremos ver para que la gente pueda ver que aunque reflexionemos estamos bailando por los barrios".

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, ha explicado que aprovechará la jornada de reflexión para ir a ver el partido de fútbol que juega su hijo. Lo hace en la categoría de alevín preferente del Stadium Casablanca, ha comentado.

Por su parte, la candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha dicho que intentará "descansar y disfrutar con la familia, que es la que más te echa de menos" estos días. Según ha relatado en declaraciones a los medios de comunicación, estará con su hijo de 5 años, "que prácticamente no me ha visto estos días".

Además, aprovechará para visitar la exposición de fotógrafas aragonesas en La Lonja 'Cierta luz', leerá la prensa en alguna terraza, si el tiempo lo permite, para irse por la tarde con su familia al pueblo de La Zaida.

"Voy a estar con mi familia, que no he visto en 15 días", ha dicho la candidata de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Zaragoza, Sara Fernández, quien también visitará alguna exposición y tomará vermú en una céntrica terraza.

El candidato de CHA a al Alcaldía de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha explicado que además de una jornada de reflexión es de descanso y relax. "Me acercaré al mercado agroecológico porque tengo la nevera descuidada y atenderé a la familia que también la tengo descuidada".

Para Carmelo Asensio será un día familiar y, por la mañana se acercará hasta el mercado agroecológico, de la plaza del Pilar de Zaragoza, para adquirir productos locales. "Será un día para estar en familia y amigos, relajado y preparado para el domingo que se presenta lleno de emociones".

Mientras, la candidata del PAR a la Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Allué, ha dicho que mañana se irá a correr "porque no ha podido practicar ejercicio alguno durante los 15 días de campaña y necesita liberar estrés". "Y, desde luego, estaré con mi familia que me ha echado mucho de menos y merecen que pase tiempo con ellos también", ha asegurado.

La candidata por Podemos-Equo a la Alcaldía de Zaragoza, Violeta Barba, ha informado de que este sábado será un día para "dedicarlo a las cosas importantes que, a veces, dejamos de lado por la cosas urgentes".

La mañana la empleará en hacer compra, al reconocer que tiene la casa "bastante olvidada estos últimos días de agenda tan loca por la campaña elecoral" y la mañana también lo empleará en estar con su pareja y la familia y si hace buen tiempo, por la tarde, saldrá a correr por la ribera del Ebro.