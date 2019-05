Ampliar la prohibición de fumar: una propuesta del Ministerio que no convence a los aragoneses

¿No fumar en el coche? ¿o en un estadio de fútbol? Son algunas de las propuestas que están sobre la mesa de cara a los próximos años. No hay todavía una normativa establecida, pero sí que existe un deseo por parte del actual Gobierno (en funciones) de ampliar las zonas en las que no se podría consumir tabaco. El 1 de enero de 2006, hace ya 13 años, entró en vigor la Ley Antitabaco, que posteriormente se fue ampliando. Buena parte de la sociedad se llevó las manos a la cabeza: se prohibió fumar en bares, puestos de trabajo, salas de conciertos o incluso en eventos como bodas, donde todavía es habitual regalar un puro o incluso un paquete de cigarros. La realidad fue diferente y ahora casi nadie ve extraño que en un bar no se pueda fumar.

Ahora, la intención es ir más allá. La todavía ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar, María Luisa Carcedo, aseguró hace unas semanas que la prohibición de fumar en los vehículos privados es una de las medidas en las que está trabajando el Gobierno. Un asunto que se tratará “con calma” entre las propuestas para reducir el tabaquismo. Este propósito se anunció poco tiempo después de que se publicara el último Barómetro sanitario que incluía preguntas relacionadas con la extensión de la ley antitabaco. El 41,3% de los encuestados se mostraron favorables a que se endureciera esta legislación, mientras que en Aragón solo una cuarta parte de la población está de acuerdo con que se prohíba fumar en más espacios. De hecho, es una de las pocas comunidades que se muestra en contra de esta medida.

Cuando se les pregunta por los espacios en los que prohibirían fumar, todos aquellos que están a favor de poner acotar los lugares donde se fuma lo tienen claro: en los vehículos privados, tanto si se va con niños como si no. El 62% de los aragoneses que estaban de acuerdo con ampliar esta legislación, nombraron la necesidad de ponerla en marcha en vehículos con menores. Además, el 51% también apostó por los automóviles aunque no vayan niños y el 60% consideraron que era necesario prohibir el tabaco en los estadios de fútbol. Parques, jardines, playas y terrazas fueron otras de las opciones que respondieron (sin que nadie se las enumerara). Menos del 10% apostaron por ellas.

Desde la Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio (Sadar) apuestan por que estas propuestas se hagan efectivas. Desde su punto de vista sería positivo que se especificara la prohibición de fumar en las inmediaciones de hospitales y centros educativos. También abogan por estudiar su ampliación a otros espacios como las piscinas, recintos deportivos, playas o incluso en las marquesinas de los autobuses. “Ayudaría a desnormalizar el consumo del tabaco y retrasar el inicio del hábito en los más jóvenes”, explica la doctora María Teresa Martín, neumóloga y presidenta de Sadar. Al mismo tiempo recuerda que se ha demostrado que cuanto más tarde se inicial el consumo de tabaco, menor es su posterior adicción. “Su regulación en el transporte privado, especialmente en presencia de menores ya están funcionando en otros países”, puntualiza.

En la actualidad, el 34% de la población de entre 15 y 64 años fuma habitualmente

Además de extender la regulación a otros espacios públicos y mayor vigilancia y control del cumplimiento de la legislación, desde Sadar también abogan por incrementar el precio del tabaco, utilizar un empaquetado genérico y dotar de financiación pública el tratamiento farmacológico para el abandono del consumo de tabaco.

La doctora Martín recuerda que, tras la puesta en marcha de la ley antitabaco, descendió la prevalencia de su consumo. Una cuestión que se consiguió no solo por la legislación puesta en marcha si no también por las campañas antitabaco. Ahora, se ha registrado un nuevo repunte: “En la actualidad, el 34% de la población de entre 15 y 64 años fuma habitualmente. Se vuelve a cifras de 1997”.

Cigarrillos electrónicos: una cuestión sin regular

El consumo y venta de los nuevos sistemas de tabaquismo (cigarrillos electrónicos, los conocidos como vapeo, IQOS y las pipas de agua) también preocupan a los expertos. “Son dispositivos con un diseño atractivo y tecnológico. Los adolescentes los comparten en grupo con el rasgo falsamente integrador. Además se publicitan con imágenes que evocan la felicidad y la libertad”, puntualiza. Por ello, consideran que una nueva actualización de la ley debería equiparar su regulación al resto de productos del tabaco.

Según la Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (Estudes), el 17,6% de la población de 14 a 18 años ha probado los cigarrillos electrónicos. “Hay que estar vigilantes ante esta nueva forma de captación de nuevos consumidores entre los adolescentes”, señala la doctora Martín. Para apoyar esta consideración se basan en datos de los diferentes estudios referidos a los usuarios de cigarrillos electrónicos: el 58,6% utilizaron cartuchos o líquidos conteniendo nicotina, el 26,8% usaron cartuchos o líquidos sin nicotina y el 14,5% utilizaron ambos tipos.

¿Cuáles son los riesgos del tabaquismo?

El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que causa la muerte prematura a más de la mitad de los fumadores. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, durante el año 2016 se atribuyeron al tabaco más de 700 fallecimientos en Aragón. “Produce el 30% de los cánceres. A destacar el de pulmón, que es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo”, sostiene Martín. Asimismo recuerda que el tabaco produce el 20% de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y es el causante del 80% de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). “Desde el punto de vista respiratorio, provoca exacerbaciones de asma bronquial, fibrosis pulmonar e insuficiencia respiratoria crónica”, afirma.