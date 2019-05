Aliaga: "A esta tierra le va muy bien cuando el PAR puede centrar la política"

¿Acertó al rechazar la coalición con el PP para las generales?

Plenamente. Fue una opción muy discutida, debatida, analizada, y creo que fue acertada.

¿Dónde fueron los votos del PAR?

Un gran porcentaje a Cs y alguno al PSOE. La gente del PAR es centrada, moderada. Esperemos que esos votos prestados vuelvan. Presentamos 463 candidaturas en las municipales, toda una fortaleza.

El PSOE criticó su presencia en la manifestación de Colón.

Es una cuestión baladí. Yo estuve con socialistas en Madrid. Se trataba de decir que no se puede consentir que haya privilegios entre unas comunidades y otras.

¿Ha sido difícil elaborar las listas?

Fue un trabajo arduo. Al final, los candidatos asumen responsabilidades de servir a los vecinos y les genera a veces conflictos familiares o enfados.

¿Le preocupa haber perdido fuerza en el campo de Daroca?

Me preocupan más las malas artes que se han dado aquí, porque hay gente que ha ido con las siglas del PAR y gracias a ello han sido alcaldes, y ahora aparecen en otras listas como independientes.

Si forma parte del Gobierno de Aragón, ¿cuál sería su prioridad?

Construir una mayoría centrada para gobernar para una amplia base de los aragoneses; mejorar las relaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza, que han sido turbulentas, y tener una posición muy firme con el Gobierno de Madrid.

Ni con el PP ni con el PSOE en la Moncloa ha reivindicado la DGA el pago de la deuda histórica.

Y eso que hay un acuerdo en estas Cortes. Hemos visto cómo en Valencia se condonó una deuda de más de 200 millones. En Aragón está cuantificada en más de 7.000 millones y aún hay que ponerla encima de la mesa para que se reconozca el pago.

De las muchas infraestructuras pendientes en Aragón, ¿cuál le gustaría impulsar primero?

El Corredor Cantábrico-Mediterráneo es fundamental para Aragón porque si no Teruel se queda rezagada. España debería contemplar la doble vía electrificada.

Reivindica el centro necesario.

El PAR ha demostrado que es capaz de colaborar, construir y participar en gobiernos de amplia base. Voy a recordar que en 1999 gobernamos PSOE y PAR incluso con el apoyo de IU. Las políticas se tienen que hacer para una amplia base de la sociedad y no deben ser sectarias. Al final, a esta tierra le va muy bien cuando el PAR tiene capacidad de centrar y ampliar la base de las políticas.

¿Sería más partidario de mirar a la derecha o a la izquierda?

Hay que ver lo que votan los aragoneses. No podemos ir contra corriente. Experimentos, los mínimos. Ahora bien, el PAR tampoco va a estar de suplementario ni de complementario. Me presento con un programa electoral muy claro, y lo que no puedo hacer es ceder por llegar a los gobiernos.

¿Le preocupa la fuerza con la que Vox pueda irrumpir en las Cortes?

Si hay 90.000 aragoneses que votan a Vox sus razones tendrán. La misma validez tienen sus votos que la de los que me votan a mí.

¿Estaría dispuesto a integrarse en un gobierno de coalición en el que estuviera presente Vox?

No lo puedo afirmar en estos momentos porque no tengo elementos de juicio. Hay que ver con qué programa se presentan, qué resultado obtienen y qué están dispuestos a negociar.

¿Que resultado electoral consideraría un fracaso para el PAR?

Tenemos 300 actos en campaña para volver a concienciar de que es necesario que el PAR tenga fuerza para centrar las políticas. El proyecto de Aragón no es de un partido ni de dos. Hemos gobernado con el PSOE y con el PP, pero igual hay que abrir el abanico porque los retos son más difíciles.

¿Por qué un elector debería votar al PAR?

Porque estamos en Aragón. Siempre se cometen errores en política, pero hemos demostrado que nos inspira que haya territorio, empleo, bienestar social y que se respeten las instituciones.