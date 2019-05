El PSOE captaría el 31% del voto oscense y se impondría en las tres circunscripciones

Los socialistas recuperarían su hegemonía en las provincias de Zaragoza y Teruel y consolidarían su supremacía en Huesca, donde captarían el 31% de los votos. El PAR superaría en intención de voto a Podemos en Teruel y Vox sería la quinta fuerza más votada en Zaragoza, por delante de los partidos aragonesistas e IU. Por edades, el partido de Santiago Abascal, que podría obtener de 2 a 4 escaños en las Cortes, adelantaría a Podemos, PAR, CHA e IU entre los electores menores de 34 años, y el bipartidismo (PSOE-PP) solo mantendría más del 50% de los votos entre los mayores de 65 años. Javier Lambán (PSOE), José Luis Soro (CHA) y Arturo Aliaga (PAR) son los candidatos mejor valorados, según recoge la encuesta realizada por A+M para HERALDO.

Zaragoza es la circunscripción donde más crecería el PSOE, que pasaría de ser la tercera fuerza más votada en 2015 (tras PP y Podemos) a la primera, con uno o dos diputados más (9-10). Cs duplicaría su representación, de 3 diputados a 6 o 7, y adelantaría a Podemos, que se dejaría más de cuatro puntos respecto al resultado de 2015. Más abultada sería la caída del PP, hasta de siete puntos y tres o cuatro diputados menos. Vox lograría el 5,71% de los votos y dos diputados, igual que CHA, mientras el PAR cedería uno e IU mantendría el suyo.

También caería el PP en Teruel, en favor de Cs (2), que duplicaría su representación. El PSOE se beneficiaría de la caída en intención de voto de Podemos, que mantendría sus dos escaños, y que permitiría a los socialistas obtener 4 o 5.

El PSOE confirmaría su hegemonía en Huesca, con el 31,3% del voto y seis o siete diputados, y Cs pasaría de uno a tres escaños. Crecerían a costa del PP y el PAR, que perderían uno, y de Podemos Equo que se podría dejar dos.

En Huesca y en Teruel, Vox superaría el 5,5% en la intención de voto y podría lograr representación en las Cortes por delante de CHA e IU, pese a que ambos estarían por encima del 3%, mínimo necesario para optar a escaño.

La intención de voto por grupos de edad revela que el partido de Abascal se nutriría en Aragón de los menores de 34 años, en los que superaría a Podemos, PAR, CHA e IU. Empezaría a perder apoyo a partir de los 35, y entre los electores de 55 a 64 solo captaría al 1,9%.

El PSOE sería el ganador en todos los grupos de edad, salvo en el que discurre de los 25 a los 34 años (10,3%), donde se vería superado por Cs (14,1%) y por Vox (9%) muy cerca. El PP adelantaría a Cs a partir de los 45 años, y lograría sus mejores resultados entre los mayores de 65._Es en ese colectivo en el que el bipartidismo (PP y PSOE) concentraría más del 50% de los votos.

La migración del voto

PSOE y CHA, con un 74,5% y un 65,7%, respectivamente, son los partidos que lograrían retener más a sus electores. El PP conservaría al 54,9% de su electorado, perdería un 7,4% en favor de Cs y un 6,7% en el de Vox, y un 25% aún no sabe por qué partido se decantará. Del PSOE hay una ligera fuga a Cs (3,7%), mientras el PAR_retendría un 45,1% del voto y cedería un 11,8% al PP y un 9,8% al PSOE. De CHA se iría un 8,6% a Podemos y otro 8,6% al PSOE, que recibiría también un 16,3% de los que lidera Maru Díaz. De Cs, que conservaría el 45,8%, migrarían un 7,5% al PSOE y otro 7,5% a Vox. IU cedería un 20% al PSOE y un 8,6% a Podemos. Entre los que no votaron en 2015, hay un 41,2% que reconoce que aún no sabe a quién hacerlo y un 29,5% que ya ha decidido que no participará.

Lambán, el mejor valorado

El candidato del PSOE, Javier Lambán, y el de CHA, José Luis Soro, socios en la DGA de 2015-2019, son los más conocidos y, a la vez, los más valorados, con un 5,2 y un 4,9.

El aragonesista Arturo Aliaga supera en los dos parámetros al popular Luis María Beamonte, que recibe peor valoración que Daniel Pérez Calvo (Cs), que fue elegido cabeza de lista hace unos meses. La podemista Maru Díaz, a la que conoce un 43%, Álvaro Sanz (IU) y Santiago Morón (Vox) son los peor valorados, por debajo de un 3,6.

La encuesta refleja que la participación en las autonómicas sería elevada. La abstención rondaría el 28,8%, por debajo del 31,7% de las elecciones de 2015, el 32,1% de 2011 y el 33,4% de 2007. También se rebajaría la cifra de indecisos, donde el 22,9% actual distaría mucho del 40% de las encuestas de las pasadas generales.

El 22,6% y el 15,9% de los indecisos actuales votaron en 2015 a PP y PSOE. De Podemos y Ciudadanos proceden un 5,7%; del PAR, el 2%; de IU, un 1,2% y de CHA, solo un 0,8%. La tendencia en la adjudicación de indecisos beneficiaría, sobre todo, al PSOE (25,9%), Cs (22,5%), PP (22,4%) y Podemos (7,9%). Menor incidencia tendría en los resultados del PAR (4,4%), Vox (3,6%), CHA (3,3%) e IU (3%).

La irrupción de los aragonesistas y la fuerza de PSOE, PP y PAR en el territorio constatan que las autonómicas no son una segunda vuelta de las generales. Aunque se confirma la tendencia al alza del PSOE, no habría sorpaso de Cs al PP en ninguna circunscripción, Podemos caería, pero no tanto, PAR, CHA e IU se mantendrían, y el crecimiento de Vox sería mucho más limitado.