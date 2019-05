Zaragoza, entre las ciudades españolas con mayor contaminación lumínica

Cuando se habla de contaminación, generalmente, no se tiene en cuenta el efecto que el exceso del uso de luz artificial puede provocar en la salud humana. La contaminación lumínica es uno de los problemas ambientales de mayor crecimiento en los últimos años a causa, principalmente, del alumbrado nocturno de exteriores en el medio urbano, cuyo impacto negativo afecta a la flora y fauna.

Desde finales de los años 90, “no existe ninguna zona del territorio español desprovista de luz artificial parásita en la atmósfera”, según recoge el informe de la Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica (REECL) para la consulta pública previa a la actualización del reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

Este problema también se evidencia en el trabajo de investigación recientemente publicado ‘Ranquin de la contaminación lumínica en España’, que analiza la situación en más de 2.000 municipios españoles. Teniendo en cuenta varios indicadores que aparecen en este estudio, Aragón no es una de las más contaminantes pero en algunos casos sí ocupa las primeras posiciones.

De esta manera, Huesca sería la ciudad con la peor iluminación de todo Aragón si se observan los seis indicadores empleados en la investigación: cantidad de farolas por metro cuadrado, potencia emitida por cada farola, cantidad de puntos de luz, potencia emitida total, potencia emitida por kilómetro cuadrado y potencia emitida por persona. “Si hacemos una mediana de todo esto y lo comparamos con el resto de poblaciones, Huesca aparece en la posición 145, que no es de las más altas, aunque dentro de Aragón es la número 1”, señala el astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel, quien lidera el equipo que ha llevado a cabo este trabajo de investigación, con la participación de Rebeca Benayas Polo.

Por otra parte, Zaragoza, en cuanto a potencia total emitida “es la número 2 de todo el Estado. Pero en el ranquin total, por ejemplo, figura mucho más abajo -en mitad de la tabla- porque el término municipal de Zaragoza es enorme, mucho más grande que el de Barcelona, el de Valencia o el de Sevilla, de manera que la cantidad total que tiene de luz es mayor, tanto que es la segunda después de Madrid pero cuando miras la cantidad de área que hay y la cantidad de población, baja considerablemente. Digamos que la responsabilidad de Zaragoza en cuanto a contaminación lumínica de España es la segunda que más contamina aunque por persona no contamina tanto”, añade.

En ese sentido, Sánchez apunta que a la hora de realizar algunas de estas mediciones “la presencia de industria puede alterar los resultados. Por eso usamos los seis indicadores para hacer el ranquin total, pero evidentemente cada listado individual nos da información sobre aspectos concretos como número de farolas por municipio o cantidad de luz consumida por kilómetro cuadrado, entre otros”

La ciudad de Zaragoza vista desde la Estación Espacial Internacional, en 2011 NASA

En el estudio llama la atención el municipio zaragozano de Villamayor de Gállego, situado en el noveno puesto, con 9.324,2 kilovatios por metro cuadrado –el primer puesto lo ocupa la localidad tarraconense de Perafort, con 11.972,5-, cuando la capital aragonesa aparece con una cantidad muy inferior, de poco más de 4.300. “A veces ocurre que ni siquiera se trata de contaminación lumínica propia sino que procede del municipio de al lado. Y en el caso de Villamayor es así. No tiene mucha contaminación lumínica propiamente dicha pero está pegado a Zaragoza. La cantidad de luz que hay en el término municipal es muy grande para la cantidad de superficie que tiene, principalmente porque se le mete toda la contaminación de la A-2 y está invadido de contaminación que viene de Zaragoza”, aclara.

Y por el mismo motivo, la contaminación lumínica de la ciudad figura esparcida en los municipios cercanos. “Si se observa la cantidad de puntos de luz por habitante de Villamayor de Gállego tenemos una de las menores de España, y en el ranquin ocupa el puesto 1.947 de algo más de 2.000 municipios, en cantidad absoluta. En cuanto a cantidad de farolas por metro cuadrado está en la mitad. No es que sea un mal municipio en términos contaminantes, es que está al lado de Zaragoza”, explica.

“Se pueden hacer estudios más en detalle pero actualmente no solo a través de imágenes de satélite sino que es necesario ir a cada lugar y tomar medidas en el sitio, o corregir los datos del satélite sabiendo el tipo de lámpara que existe en cada municipio. Me consta que en Teruel provincia se han hecho muchos esfuerzos para mejorar en materia de iluminación”, comenta.

En Arcos de Salinas, localidad en cuyo término municipal se ubica el Observatorio Astrofísico de Javalambre, se invirtió en la mejora de su alumbrado público usando bombillas LED de última generación a través de un proyecto desarrollado por la física de Gallur Susana Malón, un referente internacional en contaminación lumínica.

El estudio elaborado por el equipo que lidera Alejandro Sánchez de Miguel toma como referencia datos del año 2012. Los actuales no son válidos, ya que los satélites no pueden captar con precisión las emisiones contaminantes que provienen de la iluminación LED que durante estos últimos años se ha instalado en luminarias de todo el país. La tecnología LED (Light-Emitting Diode –diodo emisor de luz-), a priori, no es tan eficiente como parece, ya que el gasto público en alumbrado supera en España los 1.600 millones de euros anuales. Además, sigue provocando un fuerte impacto contaminante, ya que su temperatura de color suele superar los 4.000 grados Kelvin y lo recomendable es que sea menor de 3.000 y de una luz ámbar en lugar de blanca o azul.