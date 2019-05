El pasado 26 de marzo el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ) y el Ayuntamiento de la capital aragonesa dieron a conocer el comienzo de la difusión de los datos del nivel del polen en la ciudad a través de sus respectivas páginas web y redes sociales, con el objetivo de informar a los alérgicos sobre la contaminación polínica para que estos pudieran prevenir los síntomas. En la información se especificaba que la difusión de dicha presencia de alérgenos iba a ser diaria, tanto en la web del Consistorio como en la del COFZ, hasta el 15 de julio. Sin embargo, algunos usuarios han expresado su malestar al no obtener esta información desde el pasado viernes.

Según han explicado este martes desde el COFZ, el captador de polen, ubicado en un edificio de la sede del Gobierno de Aragón, sí que recoge los datos diariamente, pero estos no se actualizan en la página web ni el fin de semana ni el lunes. No obstante, en estos días en los que no aparecen datos actualizados sí que existen previsiones de acuerdo a los últimos obtenidos, según han explicado desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.

Además, han comentado que cuando se actualiza la página web se suele hacer sobre las 9.00 o las 9.30, pero hay veces que puede haber retraso, ya que el análisis de los resultados en la Estación de Aerobiología del COFZ puede entrañar alguna que otra demora. Una vez que se obtienen estos resultados, se comunican al Consistorio para que pueda iniciar también su propia difusión.

Pero, ¿entraña algún peligro para los alérgicos no conocer la información real diaria? Según el especialista en alergología e inmunología en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, Javier Boné, la respuesta es que no, en el sentido de que hay poca variación en los niveles de polen en tan escasos días. "Un alérgico puede conocer cómo está el polen incluso sin mirar datos sobre ello, así que para nada afecta el no contar con datos e información al día", explica Boné.

¿Cómo está el polen hoy en Zaragoza?

Este martes el COFZ ha publicado la previsión para hoy en su página web (www.cofz.org) y la ha difundido en redes sociales, mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza todavía no la ha actualizado. De los doce tipos de polen mayoritarios que se estudian, hoy solo hay presencia de robles y encinas, pinos, gramíneas y ortigas. En todos estos casos los niveles son bajos y el volumen de polen total es de 28 granos por metro cúbico.

Desde la COFZ dan una serie de consejos para reducir el contacto de las personas alérgicas con el polen, como por ejemplo mantener las ventanas del hogar cerradas (sobre todo cuando hay sol), disminuir la actividad al aire libre, evitar cortar el césped o tumbarse en él o lavarse las manos con frecuencia.