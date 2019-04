Vox lleva en listas a un condenado a seis meses de alejamiento por injuriar a su exmujer

Un integrante de la lista municipal de Vox al Ayuntamiento de Cadrete, José Antonio García Capapé, ha sido condenado a seis meses de alejamiento y por injurias a su exmujer. La Audiencia Provincial de Zaragoza acaba de confirmar íntegramente la sentencia, en la que recoge que también se le impuso hace tres años a García Capapé una pena de medio año de cárcel por tenencia ilícita de armas.

El número 8 de la lista de Vox de Cadrete aseguró este martes a este diario que desconocía el último fallo, comunicado a las partes hace mes y medio, pero subrayó que no pensaba renunciar a su carrera política. "Pienso seguir, porque son cosas que nada tienen que ver y hay que saber el porqué de estas sentencias. No le veo problema", sostuvo.

García Capapé afirmó que la dirección de su partido está al corriente de sus condenas y que ello no supuso un impedimento para su inclusión en la lista del municipio zaragozano. "Lo comuniqué en su día, concretamente al coordinador de zona, Jesús García. De todos modos, voy de número 8 en la lista y no creo que salga", añadió.

El presidente de la formación de extrema derecha en Zaragoza, Santiago Morón, afirmó que no estaba al corriente de los hechos y, tras llamar este diario, aseguró que se iban a poner en contacto con su candidato en Cadrete para "invitarle" a renunciar a formar parte de la lista municipal y a darse de baja del partido. "Si no lo hace, actuaremos nosotros y tomaremos acciones disciplinarias", añadió.

El condenado insistió en que su abogada no le ha informado de la sentencia de la Audiencia, que ratifica la ya emitida por el Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza a principios de año por unos hechos que se remontan al verano de 2017. El fallo apunta que el condenado envió un whatsapp a su exmujer, que se había separado hacía dos años, llamándola "zorra", lo que provocó que presentara una denuncia y que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Zaragoza decretara una orden de protección, hasta ahora vigente.

Ambas partes recurrieron el fallo sin éxito. La exmujer pretendía que la condena se ampliara a un delito de amenazas, del que resultó absuelto en primera instancia. Por su parte, el candidato de extrema derecha pretendía salir indemne al argumentar que no se habían podido demostrar los hechos, pese a la existencia del mensaje de whatsapp. "Sin duda tiene un componente claramente ofensivo", añade la sentencia.

García Capapé sostuvo que la Justicia se ha "cebado" con él porque, en el caso de la tenencia ilícita de armas, se trata de pistolas y escopetas que estaban a nombre de su ex mujer y que estaba en su posesión cuando se separaron. Y aclaró que tenía el permiso de armas en vigor, aunque la Guardia Civil mantiene retenida su licencia. "En temas de separación, ya se sabe lo que hay", apostilló, dejando entrever que le denunció por venganza.

"Otras listas llevan etarras"

El integrante de la lista de Vox de Cadrete restó cualquier tipo de importancia a sus condenas y defendió que otras candidaturas "llevan etarras y tampoco hay problemas". "Eso sí que es un tema más grave que el mío", opinó.

García Capapé mostró su implicación con el partido, que fue el más votado en las pasadas elecciones generales. "El domingo cumplimos a base de trabajar mucho", dijo.

Por su parte, el líder provincial de Vox, Santiago Morón, manifestó que el asunto le había cogido "de imprevisto" y que llamó de inmediato al coordinador de Cadrete y candidato a la alcaldía, Jesús García, tras ponerse este diario en contacto con el partido. El también aspirante a la DGA indicó que García le manifestó que desconocía la situación penal del fichaje que había hecho para Cadrete. "No me ha dado ninguna explicación, pero me ha dicho que no lo sabía", apuntó Morón antes de señalar que, en todo caso, le extrañaba que le hubiera incluido en la lista de haber estado al corriente "exactamente" de los hechos, como sostiene el afectado.