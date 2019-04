Catorce oficinas de Correos de Aragón abren hoy hasta medianoche para votar

Aunque por el momento no hay colas, cientos de aragoneses se están acercando estos días a las oficinas de Correos para tramitar su voto por correo. Debido a la afluencia de usuarios, catorce sucursales de Aragón, doce de ellas de Zaragoza, abrieron ayer hasta las doce de la noche y volverán a hacerlo este jueves para facilitar el trámite a los ciudadanos. El plazo para depositar el voto por correo en las oficinas postales se ha ampliado oficialmente hasta este viernes a las 14.00.

La coincidencia de varios festivos, entre la Semana Santa y el día de San Jorge, ha concentrado la gestión de estos trámites en los últimos días. Correos ha tenido que reforzar el personal para facilitar esta atención en sus oficinas.

Carolina Gallizo es una de las ciudadanas que se han acercado esta mañana a la oficina de Correos del paseo de la Independencia de Zaragoza. Habitualmente elige esta fórmula para votar en las elecciones, pero este año con más motivo. "Tengo un seminario y no sé si llegaré a tiempo para poder desplazarme hasta Ejea, de donde soy, para poder votar", ha explicado.

A Julen Elorza también le resulta imposible desplazarse a su Bilbao natal para poder votar el domingo y hoy por la mañana terminaba de gestionar los trámites para poder hacerlo por correo. "Es la primera vez que lo hago así, pero me ha resultado bastante sencillo", ha reconocido. También para Isabel de Casas será la primera vez que no irá a las urnas en unas elecciones. "No voy a estar el próximo domingo en Zaragoza porque me marcho de viaje. Pedí la documentación y ha sido bastante sencillo hacerlo", ha señalado a media mañana.

En Zaragoza abrirán hoy hasta medianoche para poder votar por correo, las oficinas situadas en:

Oficina Principal del paseo de la Independencia 33 Vía Hispanidad 100 Fernando el Católico 57 Madre Teresa de Calcuta 1 El Globo 3 Fray Julián Garcés 19 Avenida Anselmo Clavé s/n Florentino Ballesteros 10-12-14 Federico García Lorca 7 José Oto 20 Paseo de María Agustín 113 Escultor Gabriel García Márquez 18

En Huesca y Teruel, serán las oficinas principales situadas en Coso Alto 15 y Yagüe de Salas 19.