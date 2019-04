Susana Sumelzo: “El primer compromiso a cumplir es la reforma de la financiación”

En un panorama sin mayorías suficientes, ¿preferiría pactar con Ciudadanos o con Podemos?

Hemos dejado bien claro que queremos gobernar en solitario y tener la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Hablaremos con todos dentro de la ley, de la Constitución, esto sí que queremos recalcarlo, y hay que esperar al 28 de abril.

¿Estamos condenados a otro adelanto electoral como ocurrió con Rajoy?

Creo que no. Si hay una participación electoral suficiente, los resultados pueden ser definitivos. Pero lo que sí está claro es que hay una posibilidad clara de que gobiernen las tres derechas si suman con un pacto como el de Andalucía o de que gobierne el PSOE, el único que tiene una posibilidad real de hacerlo en solitario.

¿Cree que el resultado del 28 de abril puede perjudicar las expectativas para las autonómicas?

No. Para el PSOE es un esprint para el resultado de las autonómicas y municipales. La sensibilidad que ha demostrado hasta ahora el Gobierno socialista durante 10 meses con Aragón ha sido mayor que la que tuvo durante 7 años un gobierno del PP. Creo que puede beneficiar.

¿El hecho de que Ferraz impusiera las listas en Zaragoza y Teruel y, por primera, la de la capital ha reabierto la confrontación?

A mí no me corresponde hablar de este tema. Yo no he vivido de primera mano este problema, pero entiendo que ahora estamos en periodo electoral y no se trata de ocuparnos de temas internos.

¿Y ha sido un inconveniente para trabajar en campaña?

No me ha afectado para nada. Tengo un magnífico compañero al Senado, Miguel Dalmau, y un buen número 2, que es Pau Mari-Klosé, con el que nos estamos recorriendo la provincia estos días sin ningún problema.

¿La postura del Gobierno con la térmica de Andorra puede penalizar el voto en Aragón?

No debería, porque los aragoneses deben tener claro que el problema de la térmica existe desde hace ya siete años y el Gobierno del PP no le dio solución. En 10 meses de gobierno nos hemos encontrado con el cierre, hemos ido a dar la cara, cosa que no hizo el PP, y hemos puesto encima de la mesa un plan de reconversión con importantes ayudas para que los trabajadores de las subcontratas sean aceptados. Entiendo que el gobierno socialista no ha trabajado mal en este tema, aunque es una pena que haya sucedido.

Por primera vez en tres décadas Aragón no tendrá un eurodiputado. ¿Cómo piensan asegurar la captación de fondos para las líneas de Teruel y Canfranc?

Hay que agradecer el trabajo de Inés Ayala, junto al ministro Ábalos, los gobiernos autonómicos y los empresarios, en la resolución de la financiación del tramo Zaragoza-Sagunto. Pero sin duda ese papel lo tendrá que representar algún otro eurodiputado, aunque no sea aragonés, igual que ha hecho Inés representando los intereses de otras Comunidades.

En el mitin de Zaragoza, Sánchez prometió fondos para la España vacía. ¿Cuándo habrá un nuevo sistema de financiación?

Es uno de los primeros compromisos que tenemos que afrontar si logramos gobernar. La financiación autonómica tiene que reformarse sí o sí. Aragón es una tierra con la que nos hemos comprometido, además, a tener una financiación de coste de los servicios y no solo por la población. Y debería abordarse junto con la financiación local, que es igualmente importantísima. Deberían ir de la mano las dos negociaciones cuando comience la legislatura para que dé tiempo a modificarla con el suficiente consenso.

¿El PSOE variará el sistema basado en el coste por habitante y no en la población como ahora?

Yo creo que la propuesta que todavía se tiene que estudiar y debatir tiene que ser de coste de servicios y no tener en cuenta el número de habitantes de la propia comunidad autónoma, que a las zonas despobladas nos desfavorece. No es lo mismo prestar un servicio en Ainzón, donde estuvimos el domingo, que prestarlo en Utebo o en Zaragoza. Eso se tiene que corregir si queremos fijar la gente al territorio. También es importante que en el tema de la despoblación vayamos todos los partidos de la mano. No podemos hacer de esto un tema partidista, tiene que haber un consenso, porque la gente nos está pidiendo soluciones y tenemos que dárselas claras y concisas.

¿Qué grado de compromiso se puede esperar del PSOE a la hora de ejecutar las inversiones pendientes?

En diez meses hemos demostrado un compromiso firme con nuestra tierra. El eje Sagunto-Zaragoza ha sido una apuesta del Gobierno cuando estaba prácticamente aparcado y el ministro Ábalos se implicó personalmente para que saliese adelante.

Cuando Casado dice que Sánchez entrega España a los independentistas y éste dice que no pactará ni hará un referéndum. ¿A quién debe creer el ciudadano?

Por supuesto, a Pedro Sánchez. No hemos pactado nunca con los independentistas ni va a haber referéndum en Cataluña. Él cumple con su palabra y yo también lo he demostrado. Y no hay más que ver los datos: antes de gobernar el PP había un 12% de independentistas y al marcharse siete años después, un 47%; con el Gobierno de Rajoy hubo declaración unilateral de independencia, dos leyes de desconexión, se fugaron los culpables y un referéndum ilegal. Mientras, el PSOE fue responsable y apoyamos el 155 porque creíamos que era necesario. Ahora hay un problema de convivencia y hay que solucionarlo con diálogo.

¿Se ve ocupando algún cargo si gobiernan?

No depende de mí. Me gusta mi labor de diputada, estar en contacto con mi tierra, ir a los pueblos y reunirme con asociaciones y ciudadanos. Ser la voz de muchas personas en Madrid es muy gratificante.

El test

¿Es partidaria del trasvase del Ebro?

Por supuesto que no. Un no rotundo.

¿Hay que exhumar los restos de Franco para llevárselo al Pardo?

Está claro que hay que exhumar los restos. Hay que cumplir la Ley de la Memoria Histórica para que el monumento no sirva para exaltar la figura de ninguna de las partes.

¿Hay que restringir la caza?

No. La caza es importante en nuestra tierra y el PSOE nunca ha estado en contra.

¿Ve los toros como fiesta nacional o sacrificio animal?

No me gustan los toros, pero no soy partidaria de prohibir nada.

¿Hay que reservar cuotas para las mujeres en las empresas y la política?

Sí. Hay que hacer una discriminación positiva. Las mujeres tenemos muchísimo más difícil el acceso.

¿Cómo garantizaría las pensiones?

Con una reforma laboral para que haya salarios dignos con cotizaciones dignas, igual que hemos hecho con el salario mínimo. Habrá que plantearse una mayor aportación pública, sumándola a la de los trabajadores

