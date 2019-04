Marisancho Menjón: "A la Historia solo le damos importancia cuando nos la roban"

Marisancho Menjón creció en Tauste, y fue en su instituto donde encontró uno de esos profesores apasionados y apasionantes con los que tantos alumnos sueñan. Joaquín Vispe fue responsable de que ella, y otros muchos jóvenes de la localidad, se dedicara a la Historia. "Y para estudiarla -subraya- no hay nada más atractivo que el arte, que siempre es reflejo de la sociedad de su tiempo". Es una gran defensora de su profesión, pero confiesa, con un punto amargo, "que mi oficio no se valora como se merece... En realidad, solo le damos importancia a la Historia cuando sentimos que nos la roban".

Y en denunciar esos ‘robos’ no ha escatimado esfuerzos Marisancho Menjón. Ha sido muchas cosas, ha estado detrás (o al frente) de numerosos proyectos culturales que han dejado huella, desde la colección CAI-100 al apéndice de la ‘Enciclopedia aragonesa’, pero en su trayectoria hay tres hitos: el libro ‘Jánovas. Víctimas de un pantano de papel’, su trabajo para recuperar el patrimonio aragonés en Cataluña, y el comisariado de la muestra ‘Panteones reales’. Recientemente clausurada, ha sido un éxito de público.

"El libro de Jánovas surgió cuando trabajaba de guía en Aínsa -relata-. Aprovechaba el tiempo libre para recorrer todo el Sobrarbe y, la verdad, Jánovas te ‘llama’ desde la carretera. Un día HERALDO publicó en primera página que la evaluación ambiental del embalse era negativa y aquello se vivió de forma agridulce en la comarca: por un lado fue un alivio pero, por otro, se sintió un vacío tremendo porque tanto sufrimiento como se había generado al final había sido por nada. Empecé a hablar con los afectados, porque un historiador de Contemporánea tiene que hablar con la gente y rescatar sus testimonios. Llegué para que me contaran la parte más terrible de sus vidas y nunca he encontrado personas con pasta tan buena como las de Jánovas. Me impliqué. El libro me costó muchas lágrimas".

Como historiadora del arte, ha sido uno de los elementos más activos en la lucha por la recuperación de los bienes en Cataluña. Y lo ha hecho bajo la bandera de la verdad y el rigor. Atenta desde hace años a todo lo que se dice y publica en la comunidad vecina, Marisancho Menjón utiliza de inmediato todos los altavoces a su alcance para desenmascarar manipulaciones y mentiras.

"El tema de los bienes siempre me ha interesado, y me dolía que, para defender que no regresaran a Aragón, se nos quisiera culpar de desidia, de falta de interés, sobre todo a los de los pueblos. Como la gente de pueblo tenemos las espaldas anchas, ¡qué fácil es meterse con nosotros! Me parecía gratuito e injusto, más cuando conocí al alcalde de Sijena. Hasta que un día Domingo Buesa publicó un artículo en la revista ‘Trébede’, en el que daba a conocer las reclamaciones de los bienes que se hicieron durante el franquismo. Eso cambiaba sustancialmente el relato oficial: no es que los bienes no nos hubieran interesado durante décadas, es que no se había hecho ningún caso a nuestras reclamaciones. Y empecé a investigar las zonas oscuras de todo el proceso".

Cuando se puso a la tarea aún no se había iniciado el juicio. Hoy, gracias entre otras cosas a su trabajo, todo es diáfano. "Desde Cataluña se han tergiversado mucho las cosas en el tema de los bienes, sobre todo con medias verdades -subraya-. Pero desde el punto de vista jurídico el tema está muy claro: esos bienes están en depósito allí y tienen que regresar a Aragón. Si hay justicia en este país es lo que acabará pasando. Desde la parte catalana lo único que se puede oponer es el tema de la conservación, y a eso se están agarrando. Pero no tienen razón".

- Lea aquí todas las entrevistas del especial del 23 de abril.