La vertebración a través de las comunicaciones

«El Canfranero es un icono para Aragón», afirma Manuel Gimeno, quien recuerda que «desde Teruel Existe siempre hemos apoyado su reivindicación» y afirma: «Su porvenir está unido al futuro de la línea Zaragoza-Sagunto», al tiempo que lamenta la lentitud de sus trenes, equivalente a la del Canfranero. Frente a posicionamiento que ha traído el AVE a Zaragoza, opina que para España no ha sido tan positivo potenciar la alta velocidad. «El AVE no vertebra, desvertebra porque solo potencia las grandes ciudades. Lo que realmente vertebra el territorio es el ferrocarril tradicional», dice mientras reivindica que se acometa ya «la modernización de los tramos Sagunto-Teruel y Teruel-Zaragoza», y se duele de que los sucesivos gobiernos autonómicos «solo miran al norte y al eje del Ebro, para el sur no han mirado prácticamente nunca». Aboga por que la línea de Teruel sirva para unir el Corredor Mediterráneo al Corredor Cantábrico, impulsar el transporte de pasajeros y mercancías ligeras a Francia a través de Canfranc, y nutrir una futura Travesía Central para la mercancía pesada mediante un túnel de cota baja por Aragón y pide estar bien atentos «para que esa travesía no se vaya por Lérida, lo que cambiaría allí el centro logístico que ahora es Zaragoza».

Víctor López llama la atención sobre el futuro del transporte eléctrico: «La electricidad va a ganar la batalla, lo que favorece al tren. No hay que perder ningún pueblo con ferrocarril, porque tienen un gran valor estratégico para el futuro». Sobre las carreteras, López señala que «a veces se sobredimensionan por el turismo, no por la población local», en lo que coinciden Pascau y Menjón. Gimeno sí defiende «la autovía Teruel-Cuenca, sería una radial que nos uniría al resto de la red viaria». ¿Qué pasaría si nuestras comunicaciones fueran mejores? «Que nos veríamos mucho más y, cuando te ves más, las sinergias crecen. Los grandes momentos de genialidad han surgido de encuentros», subraya Raquel Esteban.

