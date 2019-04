Laura Martínez es una de las universitarias aragonesas que han decidido estudiar el curso próximo en el Reino Unido con una beca Erasmus. Laura explica que dado que ha elegido el grado de Estudios Ingleses –la antigua Filología Inglesa– "ir a Gran Bretaña es obligado. No es lo mismo estudiarlo en otro país, aunque las clases sean en inglés. Yo necesito estar en contacto con profesores nativos, con su cultura".

Asegura que ella no dudó: "Dada la incertidumbre –dice–, se me pasó por la cabeza pedir Francia, pero en la reunión de adjudicación definitiva de destinos ya no dudé. Las universidades británicas quieren que vayamos, así que yo me arriesgo". Y pensándolo bien, incluso puede ser una experiencia única, ya que probablemente va a vivir en primera persona los meses finales de este embrollo político.

Si nada se tuerce, ella comenzará 4º en la Universidad de Newcastle –situada en la localidad de Newcastle upon Tyne, al norte de Inglaterra– y empezará las clases el 23 de septiembre. Esta joven universitaria explica que su mayor temor es que antes de ir les comuniquen que, dadas las circunstancias, no se garantizan las condiciones con las que ahora van los Erasmus a sus países de acogida. Y no tanto porque peligre la ayuda económica de la beca como tal, que en el caso del Reino Unido asciende a unos 300 euros mensuales, sino por la posibilidad de tener que matricularse en la universidad británica. "Las matrículas allí rondan las 10.000 libras –explica–. Ahora, los Erasmus pagamos en nuestra propia universidad la matrícula del curso que hacemos fuera y en mi caso, como tengo la bonificación del 50% por haber aprobado todo, pago solo la mitad. El año pasado me costó unos 400 euros". "Si no me dan la beca, yo voy igual –asegura–, pero si tengo que pagar la matrícula, no".