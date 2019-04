Mamen Jiménez: "La ‘superwoman’ no existe y esa expectativa irreal genera frustración"

¿Qué dijo que no haría cuando fuera madre y acabó haciendo?

Siendo psicóloga tenía un montón de pautas, pero... Por ejemplo, ponerles un capítulo de ‘Peppa pig’, que a mí me da la vida.

Pero no dura mucho...

Nada, cinco minutos, pero suficientes para poder ir a la ducha.

Y existe siempre esa sensación de que hay algo que los padres no están haciendo bien.

Creo que tenemos que despojarnos también un poco de la presión, de la etiqueta de mal padre o mala madre, porque la mayoría lo hacemos muy bien.

¿Ahora hay demasiada información en internet?

Muchas familias criamos en soledad y suplimos la falta de referencias buscando respuestas fuera. Internet, que es maravilloso para muchas cosas, tiene de malo que la información no siempre es la mejor. Tenemos tanta información y queremos hacerlo tan bien que a veces nos pasamos de vuelta y lo desnaturalizamos, en el sentido de ir incluso en contra de lo que nuestro sentido común nos diría.

¿El sentimiento de culpa parece ir de la mano de la maternidad?

En el 99,9% de las mujeres con las que he trabajado aparece ese sentimiento de culpa y además constante. El listón que nos ponemos es irreal. Efectivamente no podemos hacer todo eso que nos han vendido que podemos hacer. Lo de la ‘superwoman’, esta señora que tiene que poder con el trabajo y los hijos, es demoledor.

¿Porque la ‘superwoman’ no existe?

Ni existe, ni debe existir. Todos tenemos fallos. Al final a lo que lleva esa expectativa irreal es a una frustración constante, porque no llegamos a un nivel, que es inalcanzable. Al final la cuenta siempre sale a deber. En vez de valorar lo que hacemos, lo pasamos mal por lo que no. Es un listón de otro planeta, no de este.

¿Cómo puede pasar una pareja a convertirse en padres y no morir en el intento?

El ser equipo es clave. Y hay que serlo desde el principio. Ya en el embarazo tenemos que estar todos a una, y cuando nacen los peques, igual. Debemos dejarnos guiar por objetivos comunes, que es seguir como pareja porque nos queremos e intentar sacar adelante a esa criatura de la mejor manera posible.

¿Pero a veces no ayuda mucho la falta de tiempo?

Exacto. Lo que suele pasar es que, como tenemos tan poco tiempo y la situación a veces nos sobrepasa, entramos como en modo guerra o competición. Si tú te has ido cinco minutos, yo también los quiero. Tenemos la sensación de que vamos haciendo cuentas, y eso no funciona. Y es al revés: cuanto mejor esté mi pareja, mejor va a estar mi relación y mejor voy a estar yo.

¿Se puede enseñar a ser padres?

Se puede demostrar que cada uno es capaz de ser padre a su manera. Intentar que cada uno encuentre su guía, más que un modelo único, que eso no funciona.

Escribió ‘Amor con ojeras’, un manual sobre qué le pasa a una pareja cuando tiene su primer hijo.

El editor lo calificó como ‘antimanual’. Al final el mensaje es que hay muchas paternidades, muchas maternidades y muchas parejas, pero hay que tener unos conceptos básicos, como una buena comunicación, ser equipo, no hacer competición, que garantizan que la pareja vaya bien.

Plasmó su experiencia y enseñanzas en el blog ‘La psicomami’.

Abrí el blog al año de nacer mi primer hijo, porque fue el tiempo que necesité para volver a la vida activa e intelectual. Tenía mono de escribir, probé a dibujar y ahí la lié.

Habló en Ejea de lo que supone la crianza de un hijo.

El mensaje es esperar lo inesperado, porque ser padres te lleva a sorpresas casi a cada instante.

Califica como ‘tsunami’ el adaptarse a los cambios de rol, de sueño y de tiempo.

Ser padres es un rol nuevo que no has gestionado antes. Es muy brutal, por las implicaciones que tiene no disponer de tu tiempo, la sensación de culpa, enfrentarse a las opiniones. La paternidad y maternidad son una cosa maravillosísima, pero cuanto mejor preparado se esté, mejor se va a pasar.