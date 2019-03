Más de 20.000 trabajadores del Salud están llamados a una huelga de 24 horas el próximo 11 de abril. El sindicato Cemsatse (Cesm Aragón, Satse y Fasamet) ha registrado esta mañana la convocatoria en la sede del Servicio Aragonés de Salud, en la plaza de la Convivencia de Zaragoza. Piden mejoras económicas y laborales.

Aunque el sindicato representa a médicos y enfermeras, representantes de Cemsatse han asegurado que la convocatoria se abre a todos los trabajadores. "El Gobierno de Aragón no nos ha dejado otra salida. Llevamos más de un año intentando firmar un acuerdo profesional con mejoras y, a fecha de hoy, un año después de que empezaramos las movilizaciones, la DGA no ha querido hablar con nosotros", ha asegurado la secretaria autonómica de Cesm Aragón, Mercedes Ortín, que ha recordado que el registro de la convocatoria de huelga ha coincidido con el último paro de 10 minutos en centros de salud y hospitales (han hecho cuatro en los dos últimos meses).

Ortín ha asegurado que siempre han estado dispuestos a hablar y, ha recalcado, que no han abandonado ninguna negociación. Ha explicado que lo único que el Salud les ha ofrecido hasta ahora es un "brindis al sol", con dos medidas "pequeñas y muy restrictivas" para el ámbito de Atención Primaria. "Lo único que nos ofertó son unas mesas de trabajo, me imagino que para demorar todo, y unos complementos B sin ningún tipo de matiz. No hubo ningún abandono ni negociación", ha asegurado.

Ortín ha insistido en que Cemsatse ha tenido una "cultura de negociación" con todos los gobiernos que han pasado desde las transferencias sanitarias, aunque hubiera "un contexto complicado". "El acuerdo de 2007, por ejemplo, lo hicimos para tres años. El contenido económico se puede concretar una parte ahora, pero también lo podemos hacer en varios golpes", ha afirmado la secretaria autonómica del sindicato, que ha avanzado que el Departamento de Economía "ha cuantificado el paquete de mejoras en unos 40 millones de euros". "Incluyen también las pretensiones de otros colectivos que exigen el desbloqueo de la carrera profesional. Hay que tener en cuenta que no solo médicos y enfermeros estamos como estamos", ha señalado. "Como planificadores sabrán a qué quieren destinar los recursos de los aragoneses", ha añadido.

Precisamente, Leandro Catalán (representante de Fasamet) ha afirmado que a esta huelga están llamados todos los trabajadores del Salud, unos 20.000. "Quien quiera secundar las medidas puede hacerlo y otros sindicatos también se pueden sumar", ha manifestado. "El Gobierno de Aragón ha hecho oídos sordos, no nos ha contestado ni nos ha llamado para mantener una simple conversación", ha recalcado Catalán, que ha hecho hincapié en que los trabajadores del Salud llevan casi 12 años sin un acuerdo sanitario. "Nos merecemos que después de los recortes de 2010 se regularice un poco el tema salarial", ha demandado.

Entre otras cuestiones, reclaman la reforma de la carrera profesional (la eliminación del nivel cero, la reactivación del nivel IV y el reconocimiento de la carrera profesional al personal interino). Exigen, además, el abono de las pagas extras en cuantía igual al de las mensualidades ordinarias, el incremento del precio de las horas de guardia ("es el más bajo de España") o la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de estos años.