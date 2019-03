Cinco colegios aragoneses reciben solicitudes de plazas como para llenar ya una de sus aulas

El inicio de la campaña de escolarización 2019-2020 fue tranquilo. Para 1º de infantil, que es el ciclo que tradicionalmente más tensiones genera por el elevado número de niños que solicitan plaza cada año, las primeras solicitudes llegaron con cuentagotas a la mayoría de los centros. De hecho fueron presentadas en toda la Comunidad 1.411 peticiones. Las únicas excepciones fueron cinco colegios aragoneses que tramitaron ya una cifra suficiente de inscripciones como para llenar una de las aulas que ofertaban. Fueron Arcosur y Parque Venecia –ambos en Zaragoza–, Pedro J. Rubio (Huesca), San José de Calasanz (Fraga); y Las Anejas, de Teruel.

En términos absolutos, fueron los colegios zaragozanos los más demandados al recibir cada uno de ellos 26 solicitudes. Algo que no sorprende ya que, a priori, se prevé que Parque Venecia y Arcosur serán dos de los centros educativos aragoneses en los que más problemas pueden darse para ajustar oferta y demanda. El primero sale en esta campaña para el curso 2019-2020 con cuatro aulas (100 plazas, de las que cuatro están reservadas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo –Acneaes–). A ellas habrá que sumar otras dos vías del nuevo Parque Venecia II (que llevará el nombre de María Zambrano), que oferta otros 50 puestos escolares (48 vacantes ordinarias y dos para Acneaes). En principio, los niños de 3 años que se matriculen en el María Zambrano, cuya construcción está ya bastante avanzada, estarán en ‘aulas puente’ (provisionales) en el Parque Venecia, hasta la inauguración de su centro.

En cuanto a Arcosur, sale de inicio con 5 aulas (125 plazas, de las que cinco se reservan para niños Acneae). En ambos casos, las familias empadronadas en esos barrios temen que, pese al elevado número de plazas que ofrecen esos centros, no sean suficientes para absorber la demanda que esperan.

En términos relativos han sido los dos colegios oscenses los que más peticiones han tramitado en el inicio de la campaña de escolarización. El fragatino San José de Calasanz, que sale con dos vías (44 plazas, de las que 4 son para Acneaes), recibió 22 solicitudes, suficientes como para completar el 50% de los puestos que ofertaba. El Pedro J. Rubio, con 3 aulas (66 plazas, de las que 6 son para Acneaes) recibió 22 solicitudes.

Como novedad, Educación ha publicado este año por separado el número de vacantes ordinarias y el de plazas reservadas para Acneaes, con el objetivo de evitar confusión a los padres que acostumbran a seguir muy de cerca la evolución del proceso de escolarización.

"Me da igual Parque Venecia I o II, pero que sea el cole del barrio""

Educación se ha comprometido con las familias de Parque Venecia a que los niños que comiencen su escolarización el curso próximo en 1º de infantil se quedarán en alguno de los dos colegios del barrio: el Parque Venecia o el María Zambrano (en construcción en este momento).

Sin embargo, los padres están inquietos. Según el censo que manejan, en este momento hay en el barrio alrededor de 240 niños de 3 años y no les salen las cuentas, ya que sumando las plazas de las 6 vías que se ofertan (100 en el colegio ya en funcionamiento y otras 50 en el que está en construcción) quedarían muchos niños sin posibilidad de escolarizarse, aun en el caso de que no todos quisieran quedarse en el barrio.

Laura Vicente es una de esas madres preocupadas. "Yo no duermo estos días", asegura. Se acercó ayer al colegio Parque Venecia para solicitar información y llevarse la inscripción para su hijo. "«A mí me da igual el Parque Venecia I o el II. Lo que quiero es que el niño se quede en el barrio. Vivimos enfrente y veo los dos colegios desde la ventana". Junto a ella, María Esteban, con su hijo Luis en brazos, explica que ella está un poco más tranquila porque tiene otra hija ya matriculada en el centro. "Pero solo me vale el Parque Venecia –dice–; no quiero que me den el María Zambrano para el niño teniendo a la niña escolarizada en el otro".

A María López, que acaba de presentar la inscripción para su hija Noa, tampoco le importa que le adjudiquen plaza en el Parque Venecia I o en el II, pero confía en poder matricular a la niña en uno de los dos. "Aunque por cercanía –dice– prefiero el Parque Venecia I".

En la fila de espera para entrar en la secretaría, otras madres y padres aguardan para consultar sobre sus casos particulares. Los que no tienen ya niños en el colegio confiesan su preocupación.