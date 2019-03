¿Cómo afecta la limitación en el repostaje de gasóleo a los agricultores?

A la subida del precio del gasóleo agrícola, se suma una limitación en el repostaje. El Tribunal Supremo validó, el pasado 21 de enero, la limitación aprobada por el Gobierno, en julio de 2017, de “repostar un máximo de 75 litros de gasóleo agrícola durante un tiempo de tres minutos como mucho en cada operación en las gasolineras agrícolas automáticas”, según apunta Cooperativas Agroalimentarias. Una restricción que ha suscitado controversia en las cooperativas, ya que esperaban que el recurso interpuesto a dicha ley del Gobierno de Rajoy no fuese desestimado y pudiesen seguir llenando el depósito del vehículo agrícola sin tope alguno ni de litros ni de tiempo.

“Esta medida si se llega a adoptar supone una pérdida de tiempo incalculable”, asegura José Antonio Miguel, responsable de costes en la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA). “Si ya tardamos en llenar el depósito, esto acrecenta el tiempo empleado”. De la misma forma, en una nota de prensa de Cooperativas Agroalimentarias, Josep Lluís Escuer, coordinador del Grupo de Trabajo Carburantes, señala que la decisión del Tribunal Supremo “no ha tenido en cuenta las especificidades de nuestro sector ni la capacidad de los depósitos de la maquinaria agrícola con relación al resto de vehículos”.

Y es que una cosechadora, según ha explicado Miguel, consume entre 50 y 70 litros cada hora y tiene un depósito de 1.000 litros; un tractor puede llenarse con entre 300 y 500 litros, “por lo que esto sería como si se limitase el llenado de un depósito de un coche a siete litros por repostaje”. Así, desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) han recalcado que “esta medida va en contra de la política de ahorros de coste que supone para los agricultores el poder repostar en las gasolineras y surtidores instalados en las cooperativas”.

"Sería como si se limitase el llenado del depósito de un coche a siete litros"

Dadas las circunstancias las organizaciones esperan que el futuro Gobierno que salga de las urnas rectifique esta norma que afecta a las estaciones automáticas, que aunque se hizo aduciendo a la seguridad, no creen que esta medida “la aumente”.

¿Multas por utilizar gasóleo B?

Asimismo, los agricultores también se encuentran en terreno de nadie a la hora de soportar las multas interpuestas por la Guardia Civil, en los últimos días en Campo de Cartagena, por circular por caminos de asfalto utilizando gasóleo B, y que por el momento no se tiene constancia de que hayan ocurrido también en Aragón. “Hay una laguna legal en algunos aspectos sobre cuándo podemos, y cuándo no, usar este carburante bonificado”, reconoce el responsable de costes en UAGA.

“Por ejemplo, cuando vamos a realizar una labor en un campo agrario que no es nuestro y en el que esa persona no está dada de alta como agricultor, o en el caso en el que vayamos a recoger alfalfa. En ambas ocasiones -apunta Miguel-, son labores agrarias, pero no están definidas si podemos usar el gasoil B”.