Salvo: "El feminismo da esperanza a las mujeres para llegar adonde quieran"

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, define el feminismo como el movimiento de masas más importante a nivel mundial porque está frenando ideologías reaccionarias y es "imparable", lo que aporta "esperanza" a las mujeres para que puedan llegar adonde se propongan.

Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, donde nació en 1990, y máster en relaciones de género y estudios feministas, entró a dirigir el IAM con 25 años, los mismos que ha cumplido el organismo.

Esa juventud ha sido "un hándicap" que se ha sumado a su condición de mujer, porque aunque las políticas de igualdad han entrado en las agendas, asevera que "el poder sigue teniendo muchas lógicas patriarcales" que encierran "frenos y dificultades". Salvo, que se define feminista, conversa sobre la situación y el futuro de las mujeres, que ahora están "unidas y aliadas".

¿Qué le ha aportado el feminismo?

Libertad. Aprender a quererme y a querer a otras mujeres.

El 8 de marzo de 2018 ¿marcó un punto de inflexión en la lucha feminista?

Desde 2014, con el tren de la libertad, hay una eclosión del movimiento feminista. Es verdad que 2018 es un hito, pero a ese 8 de marzo le precedieron movimientos de masas de mujeres como el #MeeToo o el #Cuéntalo. Hay una red de mujeres a nivel mundial muy potente, que me genera mucha esperanza y que creo que es imparable.

¿Por qué ha sido necesario volver a la huelga y a las calles este 8 de marzo?

Al 8 de marzo hay que darle carácter reivindicativo y poner en valor lo que se ha conquistado, que ha sido mucho, y a todas las mujeres y hombres que han luchado para lograr los avances, aunque quedan asuntos por conquistar.

¿Qué papel juega la educación en el feminismo?

Es fundamental la educación feminista, que incida en sus valores, revalorice a las mujeres y sitúe a niños y niñas en pie de igualdad desde las primeras edades de escolarización.

¿Y los jóvenes?

Hay muchos jóvenes concienciados con el feminismo, por eso creo que es imparable y esperanzador.

¿Qué se puede hacer desde la administración para lograr la igualdad?

En la administración el acceso es mucho más igualitario que en otros ámbitos laborales, pero existen techos de cristal, por lo que es necesario que las mujeres empiecen a entrar en los órganos de decisión. Y las administraciones tienen que remover también las políticas de corresponsabilidad, que no pueden quedar sólo en manos de las familias.

Puede citarme dos o tres medidas puestas en marcha por el IAM para fomentar la igualdad.

La más importante ha sido la aprobación de la Ley para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en Aragón, junto al Plan Estratégico. También estamos trabajando en el impulso de planes de igualdad en las empresas y confío en que antes del fin de legislatura se apruebe el Plan de Igualdad del Gobierno de Aragón en el que se trabaja desde hace dos años desde Función Pública.

A punto de concluir la legislatura, ¿cómo valora la experiencia vivida al frente del IAM?

Ha sido una escuela de aprendizaje personal muy importante y me quedo con dos cosas: la citada Ley de Igualdad de Oportunidades y el impulso dado a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Aragón.

¿Y la espinita que le queda?

Uno de los retos pendientes es la igualdad laboral.

¿Repetiría en el cargo si se brinda la oportunidad?

No sé responder porque tampoco me atañe a mí, pero ha sido una experiencia muy feliz y un espacio en el que he aprendido mucho, con un equipo humano que quiero poner en valor y un Gobierno marcadamente feminista.

¿Cómo valora la irrupción de Vox en los parlamentos y gobiernos autonómicos y nacional tras las iniciativas que está tomando ya en Andalucía?

Me preocupa Vox, pero me preocupa mucho más que haya partidos políticos que lo blanqueen. La extrema derecha ha irrumpido en otros países, donde otras formaciones políticas se desmarcan, pero en España la agenda feminista o la igualdad se están convirtiendo en moneda de cambio y en una democracia las políticas de igualdad no son opcionales, son obligatorias.