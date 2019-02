Los hoteles de Huesca y Teruel rozan el lleno para el 22 de junio

"Más vale prevenir que lamentar". Este famoso dicho debió de pasar por la cabeza de los cientos de maestros que en junio opositarán en las localidades de Huesca y Teruel. Todavía no hay una convocatoria oficial (que se espera para este mismo martes), pero ambas capitales de provincia ya tienen pocas habitaciones libres para el fin de semana del 22 de junio; el mismo que el año pasado se llenó con las oposiciones de Secundaria y Formación Profesional. “Fue anunciar las fechas en las que se llevarán a cabo los examenes y empezaron a llegar reservas”, explican desde el hotel Isabel de Segura (Teruel), que ya ha llenado todas sus habitaciones para esta fecha. Según puntualizaron, estas contrataciones suelen ser habituales cada vez que hay un proceso selectivo público en la localidad.

Lo mismo ocurre en Huesca, donde varios hoteles y hostales tampoco tienen ya disponiblidad. “Todos los fines de semana solemos tener unas tasas de ocupación bastante elevadas, pero no es habitual contar con todas las habitaciones llenas para un día concreto de junio (estando todavía en febrero)”, puntualizan desde el hostal Joaquín Costa, quienes apuntan a las oposiciones como razón principal. Este establecimiento ya ha colgado el cartel de "completo" para el 21 de junio, mientras que todavía tiene alguna habitación para la noche del 22. Reservar una habitación para el día 21 en la página web del hostal Don Jaime I o del hotel Sancho Abarca tampoco es posible.

El departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón anunció a principios de febrero que el 22 de junio sería el día del examen. La convocatoría todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y, por supuesto, los interesados todavía no saben si algún impedimento puede dejarles fuera de lista de admitidos. Sin embargo, según los datos facilitados por Booking (empresa dedicada a la reserva de alojamientos 'online') Huesca ya registra una tasa ocupación superior al 95% para el fin de semana del 21, 22 y 23 de junio. Por su parte, en Teruel se alcanza el 97% si se intenta contratar una habitación o apartamento en la propia capital la noche del 21 al 22 del citado mes. Por lo que parece complicado que aquellos que esperen hasta la publicación del listado oficial de admitidos al proceso selectivo consigan una habitación en la misma localidad del examen. Otras opciones: ir y volver en el día (la mayoría son de Zaragoza) o alojarse en municipios cercanos.

“Es algo habitual que los opositores contraten con tiempo el alojamiento, especialmente en el caso de Huesca y Teruel”, destaca Alfonso Zafra, representante de CSIF. De hecho, recalca que algunos ya tenían la reserva hecha en ambas localidades desde el año pasado. “Las plataformas de reserva 'online' te permiten coger el alojamiento con opción de cancelación. Algunos conocedores de que el 22 de junio podía ser la fecha (una de las comunidades autónomas lo filtró y el año pasado ya se celebraron las oposiciones de Secundaria y FP este mismo fin de semana) reservaron en ambas localidades”, puntualiza. Por su parte, Zaragoza no registra un aumento tan importante de ocupación, debido a que la mayoría de los opositores ya residen en la capital aragonesa. “No obstante, se esperan opositores de Valencia, La Rioja y Cataluña, donde no hay procesos selectivos para Maestros en este día”, recalca. No hay que olvidar que otras comunidades como Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Murcia, Castilla y León o Navarra realizan la prueba el 22 de junio; lo que provoca un menor 'efecto llamada'.

La oferta de este año es una de las mayores de la historia del cuerpo de Maestros con cerca de 1.000 vacantes a las que se suman otras 50 plazas para las enseñanzas de régimen especial. Según ha confirmado el Gobierno de Aragón a los sindicatos, este mismo martes, 26 de febrero, se publicará la convocatoria en el BOA. El plazo para presentar solicitudes comenzará al día siguiente (27 de febrero) y se alargará hasta el 19 de marzo. Posteriormente se publicará el listado provisional de admitidos y excluidos para la prueba, que tendrán unos días para presentar alegaciones. Tras esto, se hará público el documento definitivo con la relación de personas que pueden acudir al examen.

Por localidades, Huesca será la que aglutiné algunos de los ejercicios con más aspirantes: Educación Primaria, Francés, Pedagogía Terapéutica y Música. En Teruel se llevarán a cabo los exámenes de Inglés, Educación Física y Audición y Lenguaje. Finalmente, en Zaragoza se examinarán las especialidades de Educación Infantil, Francés e Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), Oboe, Percusión, Trombón, Lenguaje Musical, Diseño Gráfico y Medios Informáticos.

Reserva para el tribunal

Teniendo en cuenta el aluvión de reservas realizadas en las útlimas semanas, desde el sindicato de CSIF solicitan que la Administración tenga en cuenta el alojamiento y los restaurantes a los que tendrán que acudir los miembros de los respectivos tribunales. “Generalmente, el Gobierno de Aragón les recomienda algunos con los que suelen tener acuerdos, pero cada miembro del tribunal puede elegir la opción que más le interese”, detallan. Recuerdan que todos los años los tribunales tienen que adelantar los pagos, “algo que no debería ocurrir”.

Respecto a la actual convocatoria, celebran que todo el proceso de solicitud se puede llevar a cabo de manera 'online', incluso, el pago de las tasas por presentarse al examen. “El año anterior se podía hacer de forma telemática, pero posteriormente había que llevar la documentación impresa al departamento de Educación. A partir de ahora esto ya no será necesario”, explican. Asimsimo, piden “tranquilidad” a los opositores respecto a la reserva de hoteles o apartamentos. “En el caso de que finalmente no encuentren una habitación que les interese, hay que señalar que el desplazamiento de Zaragoza a Teruel no es problemático, ya que no es una zona con tráfico y solo cuesta una hora y media llegar”, recalcan.