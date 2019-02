Rocío Pérez: "Whatsapp es un agujero negro de la desinformación científica"

Pérez fue una de las participantes en la primera jornada del encuentro, que se celebra hasta hoy organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza, en el que se está hablando de la necesidad y la importancia de estas unidades para transmitir a la sociedad, con rigor y veracidad, los hallazgos y la investigación científica.

En el caso de la coordinadora de Maldita Ciencia, su cometido fue mostrar la otra cara de la moneda: la existencia en la red de informaciones que, bajo la apariencia de veracidad científica, son auténticas patrañas.

Explicó su experiencia al frente de esta iniciativa periodística que lleva en marcha algo más de medio año "desmontando bulos relacionados con la ciencia y ayudando a la gente a distinguir las patrañas científicas". "Nuestro objetivo –dijo– es dotar a los ciudadanos de herramientas para que no se la cuelen".

En su intervención, la coordinadora de Maldita Ciencia aseguró que en estos meses se ha encontrado en las redes sociales, con afirmaciones absurdas, que no tienen el más mínimo rigor, pero que, por increíble que parezca, son tomadas por los ciudadanos como verdades científicas. Cosas como que el vino tinto reduce los daños causados por el tabaco o que guardar una cebolla cortada de un día para otro es venenoso.

De todos los bulos que andan transitando por internet, los más recurrentes y peligrosos son los relacionados con la salud. Enfermedades como el cáncer, las dietas de adelgazamiento, los supuestos componentes peligrosos o directamente dañinos que contienen los alimentos o los productos higiénicos son los preferidos por los creadores de falsas informaciones, que no reparan en utilizar todos los formatos y canales a su alcance, desde los post de Facebook a los vídeos de Youtube, para difundirlos.

Ideología y maldad

En cuanto a los motivos que llevan a la gente a inventar y transmitir falsedades, Pérez dijo que, en su opinión, detrás de estas patrañas hay razones económicas, ideológicas o simplemente maldad. "Hay gente que disfruta generando caos, que quieren ver arder el mundo –dijo–. O simplemente lo consideran una broma, les hace gracia difundir bulos".

Para minimizar las consecuencias y los efectos de estos bulos, la coordinadora de Maldita Ciencia pidió que no se compartan contenidos que llegan al ordenador o al móvil si no se está seguro de que son verdad y recomendó dedicar unos minutos a comprobar si son ciertos.

Se refirió también a la responsabilidad de los medios de comunicación y los periodistas a la hora de transmitir estas falsedades. "Más que culpables –dijo–, creo que los profesionales deben ser conscientes de su responsabilidad y saber que legitiman estos bulos cuando pasan por sus manos y los publican en sus medios".

"Los periodistas van a mil por hora –afirmó–, manejan muchos datos y temas en los que no son especialistas. Por eso creo que son los responsables de los medios los que deben reflexionar sobre el hecho de que la inmediatez y el consumo desaforado de noticias no es bueno porque no permite comprobar si lo que nos cuentan es cierto o falso".

La inauguración de esta jornada, que se celebra en Zaragoza con el lema ‘La ciencia marca tendencia’, contó con la presencia de la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, que estuvo acompañada por el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y del vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa.

Alegría resaltó en su intervención la importancia de trasladar "de manera didáctica todos los avances científicos que se realizan en la Universidad de Zaragoza".