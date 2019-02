Historias de la radio que sintonizan con Aragón

Desde 2012, cada 13 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Radio, proclamado así en la 36ª sesión de la Conferencia General de la Unesco en 2011 y aprobado por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un Día de la ONU. La elección de esta jornada vino motivada por que la radio de las Naciones Unidos se estableció un 13 de febrero de 1946. Según la Unesco, durante el Día Mundial de la Radio tienen lugar alrededor de 500 actos en más de 100 países cada año y su página oficial “recibe más de 100.000 visitas anuales desde 2014”.

En Aragón, el origen los primeros programas radiofónicos se encuentra en sus dos emisoras decanas: Radio Huesca, que el pasado año conmemoró su 85 aniversario; y Radio Zaragoza, que en 2018 celebró a su vez 80 años de emisiones. La historia de la radio española sintoniza, además, con la capital aragonesa, donde se instaló en los años 50 del pasado siglo la primera emisora de FM del país y la primera que años más tarde comenzaría a emitir en estéreo: la radio de la base americana.

En la actualidad, las ondas siguen apostando por la radio de siempre y por nuevas propuestas como la Escuela de Radio TEA FM -que cumple ahora su décimo aniversario- y organiza este miércoles una mesa redonda sobre el futuro de la radio (a las 18.00, en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza); o los programas de El Cole Te Ve, un proyecto de radio y televisión que realizan los alumnos de 6º de primaria del CEIP Maestro Don Pedro Orós, de Movera. El medio radiofónico sigue manteniendo su frescura y cercanía, como recuerda Lisardo de Felipe, un comunicador zaragozano que durante décadas informó y mantuvo una conversación permanente con los oyentes zaragozanos en programas como ‘Despierta, Aragón’, junto a la locutora Conchita Carrillo, en Radio Zaragoza.

“La radio en la que yo comencé era un medio muy cercano, personal, una radio sencilla donde la palabra tenía un gran valor. La radio es eso, la voz, la comunicación... pero no solamente eso, sino la voz más el silencio. Yo diría que el silencio es el tiempo que concedemos al otro, al oyente, para que tenga una respuesta aunque uno no la note ni la perciba, pero tiene un embrujo tan grande que cuando hablas ante el micrófono sabes que alguien te está escuchando, no solo oyendo”, relata De Felipe.

En sus años como locutor recuerda que la programación en aquella época -década de los 60 y parte de la de los 70- “estaba centrada en el entretenimiento, porque la radio que hoy conocemos, que básicamente es información, no existía, ya que no lo permitía la ley. De tal manera que las emisoras privadas no tenían informativos. Conectábamos con lo que popularmente se llamaba el parte. Por tanto, a la radio no le quedaban más que dos áreas pequeñas: una, la información municipal, dada de una manera muy cotidiana y sencilla; y la otra, los sucesos”.

El periodista añade que existía un tercer apartado que “consistía en un servicio a la ciudadanía: se informaba sobre una pérdida, si se había extraviado un niño... la radio inmediatamente estaba allí en su búsqueda”. Señala, además, que en aquel tiempo era necesario explorar otros caminos: “El entretenimiento, los seriales, el comentario de la música, la música en directo. Cuando llegué a Radio Zaragoza, normalmente se retransmitía semanalmente una actuación a cargo de la pianista Pilar Bayona”.

A lo largo de su carrera, De Felipe ha entrevistado a cientos de personalidades. Una de los encuentros que más le han marcado fue cuando visitó la casa del filósofo Julián Marías: “Cuando entrevistas a alguien así es como si recibieras una clase magistral”. Entre las noticias que jamás habría querido dar, le tocó una tan triste como la del incendio del hotel Corona de Aragón, en 1979. “Cuando recibí la noticia me dirigía a la cafetería Las Vegas. Había citado al director general de la fábrica de muebles Loscertales pero tuve que dejarle plantado. Me acerqué al Corona y ya no me pude marchar de allí. Fue terrible y recuerdo que preparé varias crónicas que me pidieron para emisoras de Hispanoamérica”.

Buena onda desde el cole

En 1985, nació Radio Motriz, ‘para Movera y Pastriz’. Con este lema, la emisora del CEIP Maestro Don Pedro Orós, de Movera, comenzó hace más de 30 años un proyecto de radio escolar basado en la innovación y la investigación y desarrollado por el profesorado del centro para mejorar la expresión oral de sus alumnos. Hoy, se ha transformado en ‘El Cole Te Ve’ un proyecto de radiotelevisión escolar en el que los chavales de 6º de primaria se encargan de hacer los programas de radio, que se sintonizan en el 106.5 del dial y, desde algo más de un lustro, también realizan espacios televisivos que emiten en Facebook y Youtube.

“Las emisiones se mantienen desde hace más de 30 años por los beneficios que aporta una actividad que, a lo largo del curso, también cuenta con la participación puntual del resto de alumnos del cole. Los estudiantes encargados de la radio y la tele se sienten muy responsables, trabajan las secciones muy bien y son conscientes de que, como emiten en directo y tienen oyentes y espectadores, deben intentar hacerlo lo mejor posible. Y la verdad es que lo consiguen”, afirma Francho Lafuente, tutor de 6º de Primaria del colegio Maestro Don Pedro Orós.