Más de 13.700 familias siguen a la espera de las ayudas de vivienda convocadas en 2018

La directora general de Vivienda, Mayte Andreu, ha reconocido a este diario que la complejidad de la tramitación de las convocatorias, junto a los "problemas de gestión informática" de un número histórico de solicitudes, explican el atasco. "Nunca ha habido una convocatoria tan multitudinaria y el nuevo programa informático ha dado problemas", ha añadido.

Andreu ha asegurado que en febrero se resolverá la convocatoria específica de las ayudas de alquiler para jóvenes, a la que se presentaron 2.641 mientras, que el resto de los 9.626 solicitantes de la línea general de subvención y los 1.468 de la de rehabilitación tendrán que esperar un mes más. El 75% de las solicitudes de alquiles corresponde a la capital.

La responsable autonómica ha subrayado que el cobro está garantizado con los 20,9 millones presupuestados. Para ello, se ha tenido que solicitar la excepcionalidad a la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, para disponer de los fondos como remanente de 2018, dado que las ayudas están cofinanciadas por el Gobierno a través del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. El visto bueno se obtuvo el pasado 26 de diciembre.

La demora no solo se explica por el atasco administrativo sino por el retraso del Gobierno de Rajoy en sacar adelante el Plan de Vivienda y la posterior moción de censura, que postergaron la firma de los preceptivos convenios de cofinanciación con las comunidades autónomas hasta finales de julio. Esto obligó a alarga el plazo de presentación de solicitudes hasta casi el otoño.

Los aspirantes a las solicitudes de las ayudas de alquiler tuvieron que presentar los justificantes de pago de las primeras mensualidades y la DGA depuró toda la documentación, dado que no solo se ha implicado la Dirección General de Vivienda, sino el Instituto Aragonés de Servicios Sociales al tener que valorar la situación de vulnerabilidad de las familias solicitantes. "Esto supuso un problema de gestión", añadió.

La misma situación se ha repetido con las ayudas a la rehabilitación, en las que también se ha tenido que evaluar la situación socioeconómica de los que las han pedido. "Y como se piden para actuar también en bloques, toca evaluar el nivel de renta y la situación de cada uno de los vecinos", apunta Andreu.

Ayudas por tres años

Eso sí, los beneficiarios de las subvenciones de alquiler se podrán despreocupar hasta 2021, dado que esa convocatoria es por tres años y les garantizará que la Administración les cubra también hasta el 40% del importe de su alquiler a lo largo de este año y el siguiente.

Los que no correrán la misma suerte son los beneficiarios de la línea de alquiler para jóvenes y de las ayudas de rehabilitación, dado que solo eran para un año y con la prórroga presupuestaria en 2019 no cabe la posibilidad de convocarlas mientras no haya nuevas cuentas, como reconoció la directora general de Vivienda.

Mayte Andreu ha puntualizado que no es la primera vez que ocurre una demora de este tipo, ya que el anterior Gobierno PP-PAR resolvió las ayudas de 2014 con un año de retraso y recurriendo a los fondos del ejercicio siguiente, con el consiguiente perjuicio al no poderse convocar las subvenciones en 2015.