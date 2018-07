La DGA garantiza las ayudas al alquiler por tres años y amplía la partida a 8,9 millones

La demora del Gobierno de Rajoy en sacar adelante el plan estatal de vivienda 2018-2021 y la posterior moción de censura han postergado la firma de los preceptivos convenios de cofinanciación con las comunidades autónomas. Salvo sorpresa, el Consejo de Ministros dará su autorización el próximo viernes y se procederá a la firma entre los días 30 y 31. Si se retrasara, se ampliará el plazo de presentación de solicitudes, fijado inicialmente hasta el 7 de septiembre.

El Ejecutivo PSOE-CHA ha vuelto a aumentar la partida este año hasta los 8,9 millones de euros, un 17% más que el año pasado, lo que supone que en una legislatura casi se ha llegado a duplicar el dinero para el programa social de alquiler. Esto permitirá llegar a un mayor número de personas, dado que el año pasado se pudieron atender las necesidades de 4.961 demandantes, que representaron el 73,4% del total que cumplían los requisitos.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, explicó que la principal novedad es que las ayudas pasen de uno a tres años, siempre y cuando se cumplan las condiciones a lo largo de los tres ejercicios. De hecho, deberán demostrar anualmente su nivel de rentas y que no han cambiado de piso. "El plan estatal lo permite y consideramos que dará mucha más seguridad a los inquilinos", apuntó.

Lo que no cambian son los requisitos que se deberán cumplir para acceder a esta subvención, cuya concesión está limitada a unidades familiares con unos ingresos de entre 0,5 y 3 veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Es decir, sus rentas podrán oscilar entre 3.759 y 22.558 euros al año. Igualmente, el alquiler no podrá superar los 600 euros mensuales, aunque las familias numerosas podrán llegar a los 900. No obstante, este tope máximo variará en función del municipio.

La subvención alcanzará hasta un 40% del importe del precio del alquiler, aunque ahora se ampliará hasta el 50% para los mayores de 65 años. La percepción máxima, con carácter general, se ha establecido en 2.880 euros anuales, pero los jubilados podrán recibir hasta 3.600 euros y las familias numerosas, 4.320.

Compatible con otras ayudas

Soro destacó que su percepción será compatible con otras ayudas cuando los beneficiarios sean vulnerables o especialmente vulnerables, es decir, familias a cuyos ingresos sean inferiores a 1.065 euros mensuales.

Otras de las novedades que solo tendrá la convocatoria de Aragón es la fijación de un coeficiente para primar las ayudas de alquiler en municipios afectados por la despoblación. "Pretendemos favorecer el asentamiento de población en el territorio", dijo.

El líder de CHA también apuntó que se pretende evitar cualquier atisbo de encarecimiento de los arrendamientos por efecto de las ayudas autonómicas. Para ello, se han analizado desde 2016 los datos de depósitos de fianzas por municipios para conocer el precio medio. Y esto ha servido para graduar en esta convocatoria el precio máximo de los alquileres a subvencionar: hasta 600 euros en las capitales de provincia y entre 300 y 500 en el resto de localidades.

El Gobierno de Aragón convocará al mismo tiempo una línea específica de ayudas para jóvenes, cuyo importe subvencionable llegará al 50% del precio del alquiler, al igual que en el caso de los mayores. De los 8,9 millones de euros previstos, 2 irán destinados a este programa y el resto, al general.

El nuevo plan estatal de vivienda también recoge otros programas, como los de fomento del parque público de alquiler, desahucios, viviendas colectivas y acceso a la compra. Con el cambio de gobierno, se han dejado a la espera ante los previsibles cambios que haga el Gobierno del PSOE. Sí se convocará en otoño el de fomento de la regeneración y renovación urbana, aunque sin dotación económica a la espera del siguiente ejercicio.