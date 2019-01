China apuesta en Fitur por Aragón como destino turístico

"Tenemos el lujo de recibir la visita del embajador, un gran amigo que nos está ayudando mucho a todo lo que Aragón quiere hacer en China", ha explicado Lambán, que ha subrayado que China está llamada a ser, “en poco tiempo”, la primera economía del mundo y que Aragón quiere ser uno de sus mercados y atraer inversiones, así como turismo. "Imaginen lo que significa resultar atractivo para un país de 1.400 millones de habitantes con una clase media cada vez más extensa", ha dicho Lambán, quien ha añadido que “Aragón desarrolla una estrategia de largo alcance con el gigante asiático” para que China sea “mercado para nuestros productos y que Aragón sea un lugar de inversión y de destino turístico de China”.

Aprovechando el centenario de la creación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Lambán, delante de una fotografía del paraje natural de la ‘Muralla China’ de Finestres, en la comarca de Ribagorza -que ha encantado al embajador Lyu Fan-, ha invitado al diplomático a visitar el parque, invitación que ha sido aceptaba por el embajador, que visitará el Pirineo aragonés a lo largo del año.

Veruela, casi a punto

Tras el encuentro con Lyu Fan, que ha ocupado la primera parte de una mañana de intensa actividad aragonesa en Fitur, el propio Lambán y la ministra Reyes Maroto han confirmado que el parador del monasterio de Veruela abrirá en 2019. Así lo ha dicho este viernes en Fitur la responsable de Industria, Turismo y Comercio durante su visita al estand de Aragón, donde ha sido recibida por el propio Lambán, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro; la consejera de Educación, Cultura y Patrimonio, Mayte Pérez, y la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez. “Me he comprometido con el presidente a hacer todos los trámites que quedan, que son muy poquitos, para que este año podamos gozar por fin del parador. En los Presupuestos Generales del Estado que acabamos de presentar en el Congreso hay una partida destinada a dotar al parador de medios humanos y materiales y me ha confirmado el presidente de Paradores que este año, tras muchos años de demora, se abrirá el parador… Y si no conseguimos aprobar los presupuestos, que yo espero que sí, articularemos los mecanismos necesarios para que este año podamos abrir el parador y disfrutarlo”. La ministra, pese a que se le ha requerido ser más precisa sobre la fecha de apertura del parador, no se ha mojado: “Estamos en ello, queda poco, y en 2019 podremos disfrutar del parador de Veruela”.

Javier Lambán sí ha puesto una fecha para la apertura de una infraestructura que “llevamos esperando 13 años”. “Es posible que el parador se abra esta misma primavera. Todo depende de que en Aragón seamos capaces de solventar un par de trámites administrativos”, cuestiones de patrimonio, “que hasta ahora no hemos sido capaces de solventar adecuadamente. Si los resolvemos, Veruela abrirá sus puertas en la primavera de este año”, ha sentenciado Lambán.

Un Lambán, que durante el acto del Día de Aragón en Fitur, y delante de una representación del Compromiso de Caspe, ha recordado que Aragón es una comunidad milenaria y ha destacado la importancia de lo que fue la Corona de Aragón. "Debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia, sobre todo cuando algunos tratan de anular esa historia en provecho de otros proyectos que nada tienen que ver con la convivencia", ha dicho, en clara referencia al independentismo catalán.

Ha recomendado que para hacer frente a esta manipulación se visiten los panteones reales de Aragón, "absolutamente fascinantes" y que permiten conocer San Juan de la Peña, San Pedro el Viejo, Sijena, Montearagón o el monasterio de San Victorián..

Lambán ha dicho que la promoción de Aragón no solo pasa por su historia, sino también por la gastronomía y la alimentación, con la difusión de los productos aragoneses en toda España, "que son poco consumidos", tanto primarios como elaborados. "Así invitamos a la gentes de cualquier lugar a visitar nuestra tierra, los lugares donde más y mejor se elaboran esos productos", ha subrayado.

Por otra parte, el consejero Soro ha destacado en su discurso que en estos años “hemos sido innovadores y creativos, nos hemos situado en la vanguardia, que es la forma de seguir creciendo y de que el turismo cumpla su función vertebradora y de creación de oportunidades”. El consejero ha recordado la importancia de la colaboración con otras consejerías del Gobierno, sobre todo, con el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y con Sarga, para trabajar juntos por la gastronomía aragonesa. Y también ha recalcado el grado de colaboración que “hemos alcanzado con nuestros ayuntamientos y comarcas, las administraciones más cercanas, las más importantes para los vecinos y vecinas, fundamentales en nuestra estrategia turística”. Pero este viernes, “en este Día de Aragón en Fitur, de lo que quiero hablar, sobre todo, es de vosotros y vosotras, de los emprendedores, de los profesionales, de las asociaciones” ha explicado Soro. “Quiero hablar de ese sector privado que constituye la espina dorsal de nuestro turismo porque sois vosotros los que construís la marca Aragón. Sois vosotros, con vuestro compromiso, con vuestro esfuerzo, con vuestra entrega, los que construís nuestro turismo. Vuestro es el mérito de que quien nos visita nos recuerde, nos recomiende, y regrese” ha apuntado el consejero.

Además de la representación del Compromiso de Caspe (1412) por el que se eligió a Fernando, infante de Castilla, como rey de Aragón, se ha pasado el relevo a Campo de Cariñena como Territorio de Interés Gastronómico de Aragón. Y será pues Campo de Cariñena, tras la experiencia del Somontano en 2018, la comarca encargada de llevar el sabor de Aragón al exterior. Igualmente, durante la mañana se ha presentado la propuesta 'Sueños Verticales' como mejor experiencia turística de Aragón en 2018. Una experiencia para disfrutar del reino de los Mallos de Riglos.