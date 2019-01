Echenique recibe de su propia medicina: "Que dimita, pero de algo tiene que vivir"

Pero un personaje público como Echenique debería saber que lo dicho, dicho queda, así que algunas voces, a través de las redes sociales, se han apresurado a aplicarle la misma medicina una vez que se ha conocido que una juez ha ratificado la sanción al secretario general de Podemos por haber contratado de forma irregular a un asistente.

Según el código ético de Podemos, los condenados por "delitos contra los trabajadores" están obligados a dimitir. Pero el número dos del partido se niega a dejar su puesto e insiste en que no ha cometido ninguna infracción. "No he cometido ningún delito, solo me ponen una multa administrativa", ha dicho este miércoles en una entrevista en Espejo Público, como viene insistiendo desde que salió a la luz el caso.

Sin embargo, mientras Echenique trataba de restar importancia a su situación jurídica, la Inspección de Trabajo en Aragón ha confirmado oficialmente este miércoles por la mañana que el político debe pagar, además de 1.039,85 euros en concepto de cuotas impagadas y el recargo del 20%, otros 10.001 euros por la infracción muy grave que supone tener un empleado sin alta en el seguro y cobrando al mismo tiempo el subsidio del desempleo.

Desde partidos como el PP han pedido a Echenique que sea "tan ejemplar como exige a los demás".