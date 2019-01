Tramaced, entre el agro saneado y la iglesia en ruinas

La primera legislatura de Pascual Inglán como alcalde de Tramaced ha estad marcada por el empeño en iniciar o completar obras de interés para su pueblo. "Entré en política por lo que hacen todos, ayudar al pueblo . Estuve dos veces como concejal; cuando llegaron las últimas elecciones, mi antecesor anunció que se retiraba, y yo era el siguiente en la lista. Así que me tocaba recoger el guante. Estoy orgulloso de las obras que hemos ido haciendo en estos años, creo que se han aprovechado bien las subvenciones de la comarca y las diputaciones".

Pascual detalla los logros ya consumados y aquellos que están en vías de consecución; por otro lado, no se corta un pelo a la hora de remarcar el gran problema que tiene Tramaced con su iglesia parroquial. "Ahora se va a poner wifi en todo el pueblo, y el asfaltado de las calles está casi completo, lo vamos a rematar en este año que entra. El problema grande lo tenemos con la parroquia, que lleva 9 años cerrada; si el obispado nos la cede, la intentaremos arreglar. Es algo insostenible. Arreglamos la torre en 2009 porque se cayó y costó mucho dinero al ayuntamiento; se acordó que si nosotros nos encargábamos de la torre, el obispado arreglaría la iglesia, pero eso no ocurrió. Nada más acabar el arreglo de la torre ya amenazaban derrumbe varias capillas y hubo que prohibir el acceso. El tema ha estado parado mucho tiempo, y estamos hartos de la situación. Los actos religiosos se hacen en las antiguas escuelas, que hemos acondicionado para ello".

Marta Castell, zaragozana de nacimiento y residente en Tramaced, ocupa una de las dos concejalías del municipio. Sobre el particular de la parroquia, también es clara. "Por ahora las cosas van más lentas de lo que querríamos; sabemos que pasa en muchos pueblos, y entendemos que cada entidad tiene sus prioridades, pero si no van a hacer nada deberían entregar la iglesia al pueblo, para que pudiéramos hacernos cargo de la reparación".

Mas allá de este firme señalamiento sobre el tema de la parroquia, Marta –pariente del director de cine Iván Castell, que ultima su proyecto internacional ‘The Rise of The Synths’– proclama a los cuatro vientos que es muy feliz en Tramaced, donde se casó con un mozo del pueblo; tienen tres hijos. "Los míos están escolarizados en Grañén, tengo uno ya en instituto. Pertenezco a la Asociación de Mujeres de San Miguel; nos juntamos para temas de ocio cada semana, organizamos sesiones de cine... también se habilitó una ludoteca con donaciones de juguetes y libros para los peques; ahora solo están fijos los míos, pero van llegando otros a los pisos de alquiler, y ahora se va a instalar en la parte de abajo del pueblo una familia con cuatro niños. A mí, personalmente, también me encanta caminar; mi zona favorita es la del Cañal, por donde hace muchos años se traía agua en carros desde Marcén y Fraella".

El municipio ya no cuenta con casa rural, pero sí hay seis apartamentos en alquiler, que suelen estar siempre llenos con trabajadores de la zona y alguna familia. Cinco están en un edificio junto al mirador de la sierra; la edificación también cuenta con dos salones para las asociaciones locales. Hay un sexto piso en la parte superior del ayuntamiento.

Las fiestas de La Virgen del Puyal, en las que se sube a la remozada ermita del mismo nombre, llegan el 10 de febrero. La edificación tiene varias tumbas de arenisca en su derredor. En septiembre llegan las patronales en honor a San Miguel, y también hay varias actividades de fin de semana durante el año, destacando la hoguera de San Fabián y el carnaval.

La Peña Lucía, una de las piedras fecundantes más grandes y mejor conservadas

La Peña Lucía está reconocida como una de las piedras fecundantes más espectaculares de la zona, en la que abundan estas estructuras que hacen las delicias de los excursionistas y curiosos. La estudió con detenimiento el antropólogo e historiador oscense Manuel Benito Moliner; además de la roca en la que se encuentra la cueva hay otras dos formaciones; una piedra con forma fálica y una necrópolis. La entrada de la piedra fecundante, en forma de cueva, está en alto. Se accede a un pequeño túnel que hay que transitar agachados, caminar a la derecha y tras un leve giro hacia la izquierda se llega a la abertura hacia la cámara superior, abierta al exterior por arriba, lo que permite la iluminación natural del interior. El gesto que hay que hacer desde el primer túnel hacia el segundo es la rotación que tiene que hacer el bebé cuando tiene que salir de la madre: girar la cabeza para embocarse en el canal de la vagina y nacer. Entre ambas rocas se encuentra tallada la huella de un pene con los testículos. Lo que parece indicar esta formación, a juicio de Benito Moliner, es que en una piedra se nace y en la otra se muere. También señala que la oquedad superior de la cámara no parece tratarse de la reutilización de un silo cerealista, sino de la necesidad de una evacuación de humos, ya que la piedra se utilizó como hospital de pobres o refugio de transeúntes. ¿Cómo llegar hasta aquí desde Tramaced? Por la carretera hacia Fraella, en el lado derecho, luego por la carretera y al llegar a unas granjas y una balsa situadas a la derecha, se toma una pista que desemboca rápidamente en el con junto pétreo descrito.

Buena salud agrícola

El mapa del agro local está ocupado casi al completo por el regadío. "Hicimos la concentración parcelaria en 2008 –señala Pascual– y la verdad es que fue como si nos tocase la lotería, salió muy bien; todo el mundo ganó en mayor o menor medida. Pusimos riego por aspersión; se hace doble cosecha maíz-cebada, o bien pipas de girasol, o alfalfa. También hay bastante ganadería, sobre todo de terneros, aunque tampoco faltan granjas de pollos y cerdos. Lo que no tenemos son negocios locales, ni transformación agropecuaria ni panadería. Mucha gente vive en Huesca, tenemos la ciudad a 20 minutos. ¿Ventaja? Sí, pero también inconveniente".

EN DATOS

Comarca: Hoya de Huesca.

Población: 107.

Distancia a Huesca, su capital de provincia: 28 km.

LOS IMPRESCINDIBLES

Restos del castillo

El castillo de Tramaced se encontraba ubicado sobre un inmenso peñasco de arenisca situado a la entrada de la población. De origen andalusí, conserva la mitad del aljibe, localizado en el centro de la cara norte.

Zona ZEPA

La Serreta de Tramaced ha sido catalogada como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), con la presencia de alimoche, águila real, halcón peregrino, búho real y collalba negra, amén de otras aves más pequeñas.

Los Panzano

Este apellido lleva en Tramaced a dos referencias; la deportiva con el atleta aficionado Zacarías, habitual en pruebas de fondo, y la del joven pintor Gonzalo, que reside y estudia actualmente en Valencia.